В Курганской области дали уточненный прогноз по паводку

По данным синоптиков, уровень воды в реках Курганской области будет ниже, чем год назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области уточнили прогноз по паводку. Чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в регионе, не ожидается, сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков во время онлайн-брифинга.

«По данным курганского гидрометцентра, ожидается благоприятный прогноз по прохождению весеннего половодья. Исходя из запасов снега, таяния, температур и увлажнения почвы, прогнозируется уровень воды на 0,5-1,5 метра ниже средних многолетних значений. В отдельных районах снижение будет до 2,5 метров. У нас есть уверенность, что чрезвычайных ситуаций, связанных именно с прохождением весеннего половодья на территории Курганской области, не прогнозируется и не ожидается», — сказал чиновник во время брифинга, который транслировали в официальной группе правительства области в «ВКонтакте».

Поршаков сообщил, что в регионе проведены все необходимые мероприятия по подготовке к половодью. В частности, подготовлена спецтехника, уточнены объемы финансирования резервов Курганской области на случай непредвиденных ситуаций.

По данным курганского гидрометцентра, на 6 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет -27 см на «нулем поста». Изменение за сутки — +7 см. Уровень воды в реке Исеть у Шадринска за минувшие 24 часа снизился на 5 сантиметров (уровень над «нулем поста» — 21 см). Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что уровень воды в реках Курганской области во время весеннего половодья будет ниже, чем в 2021 году, и ниже нормы.

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