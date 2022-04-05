Курганцы не могут дождаться автобуса из-за сбоев на сайте властей

По словам обратившегося, из-за сбоев на сайте пассажиры порой ждут автобусы, не зная, что они сошли с линии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане местные жители не всегда могут дождаться автобуса из-за сбоев на сайте МКУ «Транспортное управление», где можно отслеживать маршруты. Об этом горожанин написал на сайте «Обратись».

«Когда будет исправлена проблема с отображением автотранспорта на официальном сайте Транспортного управления? <…> Бывают случаи (особенно в вечерние часы), [когда] по какой-то причине автобус сходит с линии, и пассажирам приходится стоять и ждать непонятно чего на остановках, пытаясь дозвониться до диспетчерской службы… 21 век», — написал обратившийся от имени жителей садоводческих товариществ.

На обращение ответили представители городской администрации. По их данным, в 2021 году появились новые требовании установки ГЛОНАСС в автобусы. «В настоящее время проводятся технические работы по переходу на новое программное обеспечение, в связи с чем имеют место случаи сбоя в работе сайта», — объяснили в мэрии. Представители власти предложили во время сбоев узнавать информацию о маршрутах в центральной диспетчерской службе Транспортного управления.

В конце марта на некоторых автобусных маршрутах в Кургане стоимость проезда выросла до 33 рублей. Тогда в мэрии назвали такое повышение необоснованным, а перевозчики им ответили, что если тариф не увеличить, то это может привести к банкротству компаний. Позже власти договорились с перевозчиками вернуть тариф на прежний уровень. По словам перевозчиков, власти пообещали им договориться с поставщиками запчастей о снижении цены на детали.

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