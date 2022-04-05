Британский военкор Грэм Филлипс устроит фан-встречу в Тюмени

Грэм Филлипс освещает события на Украине с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Британский военный корреспондент Грэм Филлипс (Graham Phillips), известный своими работами по освещению конфликта на Донбассе, планирует провести встречу с фанатами из Тюмени. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Тюмень, столько новых и хороших друзей написали мне, это так приятно, а получается, что я просто физически не успеваю встречаться со всеми индивидуально. Так что, если кто-то может предложить, чтобы где-то встретиться, в пятницу, в 12:00, перед моим отъездом, то я с радостью буду там и буду очень рад видеть всех желающих! Должно быть место, удобное для всех: в центре, кафе или что-то в этом роде. Просто сам еще недостаточно местный, чтобы знать правильное место», — написал Филлипс на своей во «ВКонтакте».

Британский военкор добавил, что остановился в Тюмени по дороге на Донбасс. В комментариях к записи пользователи предложили Филлипсу посетить и другие города Урала. «Тут от Тюмени до Челябы всего то 400 км. Будет время, заезжай», — написал Андрей Сухарев. «Гриша, заезжай к нам в Екатеринбург!», — добавила Оксана Радченко.

Грэм Филлипс известен своими репортажами о России, а также работой в Крыму и на Донбассе. После нескольких депортаций с Украины, основную часть журналистской работы стал проводить на территории Донецкой народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР.

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