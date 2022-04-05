Пермские власти дадут денег компаниям в простое

Бизнесу дадут денег на зарплаты новым сотрудникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Пермского края рассказало о мерах поддержки занятости в условиях санкций. Министр социального развития региона Павел Фокин на заседании краевого штаба по разработке мер поддержки бизнеса сообщил, что промышленные компании, отправившие сотрудников в простой, получат деньги на переобучение персонала. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Предоставляем субсидию на обучение сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском сокращения, а также в режиме неполной занятости или сокращения. Результатом исполнения субсидии является сохранение занятости работников в течение трех месяцев после обучения», — отметил Павел Фокин.

На эти цели в бюджете предусмотрено 120 млн рублей. Две тысячи человек смогут пройти обучение. На каждого предусмотрено 60 тысяч рублей. Подать заявку на участие в программе можно в личном кабинете работодателя на портале «Работа в России».

Всего на поддержку занятости будет направлено 628 млн рублей (из них 560 млн рублей выделено из федерального бюджета). Больше всего средств (280 млн рублей) предусмотрено на организацию временной занятости работников предприятий, которые находятся под риском сокращения. Рабочие места должны быть созданы не по основному профилю работы компании, а по дополнительному. На каждого работника предусмотрено от 20 до 30 тысяч рублей на зарплату. Компания также единожды получит по 10 тысяч рублей на оснащение рабочего места.

Еще 167 млн рублей предусмотрено на организацию общественных работ. Компании, которые решат участвовать в проекте, получат от государства авансом деньги на выплату зарплаты в 20-30 тысяч рублей на каждого привлекаемого сотрудника. По словам Павла Фокина, это актуально в период проведения сезонных работ (дорожное строительство, благоустройство, сельское хозяйство). Также предусмотрены средства на трудоустройство молодежи, состоящей на учете в центре занятости, квотирование рабочих мест инвалидов, программы профессионального обучения по запросу рынка труда.

Пермские компании стали отправлять сотрудников в простой из-за усилившегося санкционного давления на Россию со стороны Запада на фоне спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций заключается в «отмене России». В Пермском крае уже принят первый пакет мер поддержки бизнесу. Он предполагает скидки по налогам для пострадавших отраслей и торговых центров, а также ряд других мер.

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