Челябинцы подключились к поиску пропавшего курганского мальчика

В селе Звериноголовское третьи сутки ищут семилетнего мальчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третьи сутки в Курганской области ищут семилетнего ребенка, пропавшего вечером 4 апреля в селе Звериноголовское. К поисковой операции присоединились волонтеры из Челябинска, сообщает пресс-центр поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области.

«Всю прошедшую ночь на задачах работали добровольцы из Курганской, Тюменской и Челябинской областей. Они искали мальчика в поселке, тщательно осматривая каждую улицу и все потенциально опасные места, где тем или иным образом мог бы оказаться ребенок, в частности, заброшенные строения. Один экипаж выезжал в деревню, которая находится неподалеку. Ребята также провели необходимые при таком поиске действия — осмотр и оклейка деревни ориентировками», — сообщили в штабе поискового отряда.

Руководитель курганского поискового отряда «ЛизаАлерт» Константин Чагин сообщил URA.RU, что поиск продолжается, группы выполняют задачи. «Вчера работал наш беспилотный летательный аппарат. На данный момент новых данных о местонахождении пропавшего нет», — сказал Константин Чагин. Поиск продолжают сотрудники МЧС. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в настоящее время продолжаются поисковые мероприятия в реке Тобол с участием водолазов.

Ранее URA.RU писало, какие версии исчезновения мальчика высказывают местные жители. Одна из версий — несчастный случай на реке. Сельчане отмечают, что мальчик из многодетной семьи, учился неплохо, чаще играл на площадке у дома, любил играть и читать в библиотеке. По факту бесследного исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело.

В селе Звериноголовское Курганской области пропал семилетний мальчик фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» в Курганской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам