На концерт приехал оленевод с сыном на упряжке Фото: Карина Безносова

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде (ЯНАО) возле центра культуры и спорта «Геолог» прошел концерт, приуроченный к принятию ДНР декларации о своем суверенитете. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Работники „Геолога“ предложили в честь ознаменования этой даты провести концерт. Восемь лет назад, 7 апреля жителями Донецкой народной республики была принята декларация о суверенитете. В рамках проводимой спецоперации и того, что сейчас Донбасс, Россия и Крым все вместе, решили поддержать патриотическое настроение наших сограждан, салехардцев таким концертом», — сообщили URA.RU в мэрии Салехарда.

На праздник пришли не только горожане, но и жители тундры. Гаврил Ледков приехал из Аксарки с сыном Кириллом на упряжке, был поблизости и не смог пройти мимо концерта. «Интересно было посмотреть, патриотично. В Салехард приехали к родственникам», — сказал URA.RU Ледков.

О важности таких мероприятий высказался и член депутатской фракции «Единая Россия» Роман Арефьев. «Концерт очень патриотичный. Меня, как патриота берет за душу та сила, которая есть в нашем народе, она всегда проявлялась в тех обстоятельствах, в которых мы были вместе. Такие концерты заставляют людей задуматься о тех событиях, которые происходят», — пояснил URA.RU политик.

Донбасс восемь лет назад решил выйти из состава Украины. В ответ со стороны Украины начались обстрелы мирных жителей и городов, которые длились все это время. Для помощи ДНР и ЛНР, а также для денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию. По информации народной милиции республик Донбасса, со стороны Украины мирных жителей продолжают обстреливать системами залпового огня, фиксируются десятки жертв среди гражданских. О преступлениях, которые совершают националисты, а также о чиновниках, которые поддерживают подобное поведение, можно прочитать в публикациях общественного проекта «Трибунал».

В Салехарде прошел концерт в поддержку Донбасса Фото: Карина Безносова

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