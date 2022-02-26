Как украинские силовики воюют с жителями ДНР: 15 страшных фото

Спецрепортаж URA.RU из Донецка, где люди стараются выжить под лозунгом «Нет войне!»

26 февраля 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Донецке в школе убиты две учительницы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вооруженные силы Украины усилили обстрел Донецка и окрестных городов. В результате артиллерийского налета за 25 и 26 февраля погибло несколько человек, а столица Донбасса отбила удар, нанесенный тактическими ракетами. Такое оружие по Донецку применялось лишь в 2014—2015 годах. Рисунки детей в школе, где погибли учителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Начавшаяся на Украине специальная операция Вооруженных сил России не остановила агрессию украинских силовиков. Серия атак на города Донбасса — Горловку и Донецк — была начата 25 февраля и продолжилась в ночь на 26 февраля. В результате были убиты несколько человек, в том числе — две учительницы В пятницу, в 11 утра снаряд реактивной системы залпового огня прилетел в актовый зал школы № 50 Горловки. Все здание веером накрыло осколками. В это время в кабинете директора находились две учительницы, они получили смертельные ранения и погибли на месте. Тела женщин выносили мимо выставки детских рисунков с наивными призывами «Нет войне!» Установки залпового огня «Град», разработанные для стрельбы по «площадям», то есть по открытой местности, украинские силовики применяют по-варварски, стреляя по жилым кварталам. Здание поврежденной школы в Горловке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Две учительницы погибли, находясь на работе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Осколок ракеты системы залпового огня. Такое железо здесь повсюду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудник народной милиции ДНР в обстрелянной школе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эти попадания далеко не единственные за минувшие дни. ВСУ продолжают активно бомбардировать окраины Донецка, стреляя без целей, наугад. Для устрашения ими были применены тактические ракеты. Ночью с пятницы на субботу над город было сбито несколько ракет «Точка У». ПВО ДНР справились с работой хорошо, отбив атаку. Большую часть здания школы повредило взрывом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU О том, как бьет «Точка У» в Донецке знают не понаслышке. Тактические ракеты этого типа применялись здесь украинскими войсками лишь в 2014—2015 годах. «Я хорошо помню удары этим оружием. Мы сидели у друзей в гостях и вдруг задребезжали стекла, а телевизор просто съехал со стола — настолько сильная была ударная волна. При этом эпицентр взрыва был где-то в 15 километрах от нас. Представляете, что будет, если такая взорвется в центре города? Катастрофа», — рассказывает нам Наталья, пережившая бомбежки 2014—2015 годов. Украинская артиллерия в эти дни работала не только по окраинам. Неслабо досталось и районам ближе к центру города. Там также есть погибшие. Разбитая витрина торгового центра в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Огонь, ведущийся без указания целей, в артиллерии называют «беспокоящим». Этот вид огня обычно применяют, когда хотят подавить волю врага. Врагом ВСУ уже восемь лет являются мирные жители городских кварталов Донецка. От «прилета» пострадало несколько автомобилей и фасад делового центра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Использовать автомобили после бомбежки мало кто решается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина держит в руках осколки от снаряда. Одним из таких убило женщину, оказавшуюся на улице Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Один из ударов уже в другом районе Донецка опять пришелся в жилой дом. Погибла женщина. По словам ее супруга, которого корреспонденты URA.RU встретили на месте трагедии, незадолго до налета они вернулись из гостей. «Жена у меня любопытная. Всегда ей интересно было посмотреть где, что и когда обстреливали. И сейчас то же было… Когда начались взрывы, она вышла на лавочку возле дома, и — прилетело. Я тут же стоял, но меня не задело. А ее убило осколком», — плача говорит мужчина. Следы от осколков на фасаде здания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жертва артиллерии ВСУ в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ранним утром в субботу еще один прилет был на окраине Донецка. Осколками здесь повредило автомобиль и фасад жилого дома. Выбило стекла. Обстрелы, подобные этому, в Донецке воспринимаются буднично, если обошлось без жертв. Осколками повредило автомобиль Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пострадал фасад жилого дома. Чудом никто не погиб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Донецка в разбитых окнах своей квартиры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пока идет спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине, республики Донбасса остаются под ударом. Местные жители, привыкшие ко всему, все же надеются на то, что восемь лет кошмара для них закончится. Многие опрошенные на улицах верят, что это произойдет в скором времени, когда украинских артиллеристов выбьют из-под Донецка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины усилили обстрел Донецка и окрестных городов. В результате артиллерийского налета за 25 и 26 февраля погибло несколько человек, а столица Донбасса отбила удар, нанесенный тактическими ракетами. Такое оружие по Донецку применялось лишь в 2014—2015 годах. Начавшаяся на Украине специальная операция Вооруженных сил России не остановила агрессию украинских силовиков. Серия атак на города Донбасса — Горловку и Донецк — была начата 25 февраля и продолжилась в ночь на 26 февраля. В результате были убиты несколько человек, в том числе — две учительницы В пятницу, в 11 утра снаряд реактивной системы залпового огня прилетел в актовый зал школы № 50 Горловки. Все здание веером накрыло осколками. В это время в кабинете директора находились две учительницы, они получили смертельные ранения и погибли на месте. Тела женщин выносили мимо выставки детских рисунков с наивными призывами «Нет войне!» Установки залпового огня «Град», разработанные для стрельбы по «площадям», то есть по открытой местности, украинские силовики применяют по-варварски, стреляя по жилым кварталам. Эти попадания далеко не единственные за минувшие дни. ВСУ продолжают активно бомбардировать окраины Донецка, стреляя без целей, наугад. Для устрашения ими были применены тактические ракеты. Ночью с пятницы на субботу над город было сбито несколько ракет «Точка У». ПВО ДНР справились с работой хорошо, отбив атаку. О том, как бьет «Точка У» в Донецке знают не понаслышке. Тактические ракеты этого типа применялись здесь украинскими войсками лишь в 2014—2015 годах. «Я хорошо помню удары этим оружием. Мы сидели у друзей в гостях и вдруг задребезжали стекла, а телевизор просто съехал со стола — настолько сильная была ударная волна. При этом эпицентр взрыва был где-то в 15 километрах от нас. Представляете, что будет, если такая взорвется в центре города? Катастрофа», — рассказывает нам Наталья, пережившая бомбежки 2014—2015 годов. Украинская артиллерия в эти дни работала не только по окраинам. Неслабо досталось и районам ближе к центру города. Там также есть погибшие. Огонь, ведущийся без указания целей, в артиллерии называют «беспокоящим». Этот вид огня обычно применяют, когда хотят подавить волю врага. Врагом ВСУ уже восемь лет являются мирные жители городских кварталов Донецка. Один из ударов уже в другом районе Донецка опять пришелся в жилой дом. Погибла женщина. По словам ее супруга, которого корреспонденты URA.RU встретили на месте трагедии, незадолго до налета они вернулись из гостей. «Жена у меня любопытная. Всегда ей интересно было посмотреть где, что и когда обстреливали. И сейчас то же было… Когда начались взрывы, она вышла на лавочку возле дома, и — прилетело. Я тут же стоял, но меня не задело. А ее убило осколком», — плача говорит мужчина. Ранним утром в субботу еще один прилет был на окраине Донецка. Осколками здесь повредило автомобиль и фасад жилого дома. Выбило стекла. Обстрелы, подобные этому, в Донецке воспринимаются буднично, если обошлось без жертв. Пока идет спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине, республики Донбасса остаются под ударом. Местные жители, привыкшие ко всему, все же надеются на то, что восемь лет кошмара для них закончится. Многие опрошенные на улицах верят, что это произойдет в скором времени, когда украинских артиллеристов выбьют из-под Донецка.