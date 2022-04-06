В деле руководителя Persona Nova Марины Ермаковой будет разбираться судья Андрей Долгих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Материалы уголовного дела в отношении руководителя курганской частной медицинской организации Persona Nova Марины Ермаковой поступили в городской суд. Их передали судье Андрею Долгих, который сейчас разбирается еще в нескольких громких уголовных делах. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Судья: Долгих А.А. Признак рассмотрения дела: рассматривается единолично судьей», — указано в карточке дела. Ермакова обвиняется в 93 преступлениях по статье 159 УК РФ (мошенничество), 47 преступлениях по статье 315 УК РФ (неисполнение решений суда) и одном преступлении по статье 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). Дата судебного заседания пока не назначена.

Долгих назначен судьей городского суда в 2012 году на неограниченный срок полномочий. Помимо дела Ермаковой, сейчас он рассматривает еще как минимум два громких уголовных дела. Так, с марта 2021 года он занимается делом экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, обвиненного в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. В августе 2021 года он приступил к рассмотрению уголовного дела боксера Вазира Тамояна, обвиняемого в изнасиловании.

Как ранее сообщало URA.RU, следствие считает, что Ермакова несколько лет обманывала жителей Курганской области и соседних регионов. Она заключала с ними договоры об оказании услуг пластической хирургии, не собираясь их выполнять либо выполняя их не в полном объеме. Также женщину обвинили в злостном неисполнении решений судов, в соответствии с которыми она должна была выплатить деньги обманутым клиентам. Кроме того, ей вменяют в вину продажу дорогостоящего оборудования, которое было у нее в аренде. Потерпевшими признаны более 120 человек из пяти регионов УрФО.

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