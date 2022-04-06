Минюст добивается закрытия Союза десантников ЯНАО

Причиной судебного разбирательства стала не вовремя подданная отчетность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Управление Минюста РФ по ЯНАО подало в суд на РО МОО «Союз Десантников». Об этом сообщается на сайте Ноябрьского городского суда.

«Производство в суде первой инстанции. О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации. Административный ответчик — Региональное отделение Межрегиональной общественной организации „Союз Десантников“ ЯНАО, административный истец — управление Министерства юстиции РФ по ЯНАО», — говорится в описании дела.

Как сообщили URA.RU в общественной организации, причиной стала не вовремя поданная отчетность во время пандемии коронавируса. «Был пандемийный год, и мы вовремя не подали в Минюст отчетность. Ответственная за это постоянно была на больничном во время пандемии. Сейчас мы уже все подали за 2020 и 2021 год», — сообщили в Союзе десантников.

Союз десантников ЯНАО — общественная организация, в которой состоят граждане РФ, прошедшие службу в ВДВ СССР или РФ, а также в войсках специального назначения не менее года. Отделения союза открыты в Ноябрьске, Надыме, Губкинском и Салехарде.

URA.RU обратилось за комментарием в управление Минюста РФ по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.