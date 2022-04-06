06 апреля 2022
05 апреля 2022

Минюст добивается закрытия Союза десантников ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Хабибуллиной, сбившей в центре города пешеходов. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Причиной судебного разбирательства стала не вовремя подданная отчетность Фото:

Управление Минюста РФ по ЯНАО подало в суд на РО МОО «Союз Десантников». Об этом сообщается на сайте Ноябрьского городского суда.

«Производство в суде первой инстанции. О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации. Административный ответчик — Региональное отделение Межрегиональной общественной организации „Союз Десантников“ ЯНАО, административный истец — управление Министерства юстиции РФ по ЯНАО», — говорится в описании дела.

Как сообщили URA.RU в общественной организации, причиной стала не вовремя поданная отчетность во время пандемии коронавируса. «Был пандемийный год, и мы вовремя не подали в Минюст отчетность. Ответственная за это постоянно была на больничном во время пандемии. Сейчас мы уже все подали за 2020 и 2021 год», — сообщили в Союзе десантников.

Союз десантников ЯНАО — общественная организация, в которой состоят граждане РФ, прошедшие службу в ВДВ СССР или РФ, а также в войсках специального назначения не менее года. Отделения союза открыты в Ноябрьске, Надыме, Губкинском и Салехарде.

URA.RU обратилось за комментарием в управление Минюста РФ по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

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Управление Минюста РФ по ЯНАО подало в суд на РО МОО «Союз Десантников». Об этом сообщается на сайте Ноябрьского городского суда. «Производство в суде первой инстанции. О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации. Административный ответчик — Региональное отделение Межрегиональной общественной организации „Союз Десантников“ ЯНАО, административный истец — управление Министерства юстиции РФ по ЯНАО», — говорится в описании дела. Как сообщили URA.RU в общественной организации, причиной стала не вовремя поданная отчетность во время пандемии коронавируса. «Был пандемийный год, и мы вовремя не подали в Минюст отчетность. Ответственная за это постоянно была на больничном во время пандемии. Сейчас мы уже все подали за 2020 и 2021 год», — сообщили в Союзе десантников. Союз десантников ЯНАО — общественная организация, в которой состоят граждане РФ, прошедшие службу в ВДВ СССР или РФ, а также в войсках специального назначения не менее года. Отделения союза открыты в Ноябрьске, Надыме, Губкинском и Салехарде. URA.RU обратилось за комментарием в управление Минюста РФ по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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