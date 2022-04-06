Комар Валера из ЯНАО вошел в десятку самых смешных памятников РФ

Комар Валера занял седьмое место в рейтинге смешных памятников РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Памятник комару в Ноябрьске (ЯНАО) вошел в десятку самых забавных скульптур России. Он занял седьмое место, набрав 6,12% пользователей соцсетей сервиса бронирования жилья Tvil.ru

«За ноябрьского комара проголосовали 6,12% пользователей соцсетей. В итоге скульптура заняла седьмое место в десятке самых смешных памятников РФ», — передает сайт MK.RU . На первом месте оказался «Лысый памятник Петру I», установленный в Петропавловской крепости, — 18,37%. Второе место заняла скульптура огромной золотой клизмы в Железноводске, которую держат ангелочки, — 16.33%. Тройку лидеров закрыл памятник влюбленным собачкам в Краснодаре — 14.29%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске установили памятник «Комар — хранитель Сибири». Горожане ее недолюбливают и не понимают, почему скульптуру постоянно номинируют на звание самой необычной в России. В народе комару дали имя Валера.