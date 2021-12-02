Инсайды ЯНАО: памятник комара — в честь мэра

О палочной системе в полиции, спасении главврача и подарке топ-менеджеру. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 17:49 Размер текста - 17 +

В ЯНАО по-прежнему идут споры из-за QR-кодов Фото: коллаж URA.RU Говорят, институт полпредов губернатора ЯНАО в муниципалитетах ждет новое будущее. Между тем, мэрии все больше надежд возлагают на компании ТЭК, при этом не могут навести порядка в коммунальной сфере. Полиция тем временем штрафуют ямальцев в авральном режиме, а «Газпром» нашел арендаторов в проблемное здание среди силовиков. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, за что ждал разнос главврача и почему снегоходы тундровиков ломаются все чаще, подвергая хозяев смертельному риску. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Посты полпредов губернатора ЯНАО стали предметом торга Губернатор Дмитрий Артюхов оставляет посты полпредов некоторым чиновникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдеры в политтусовке поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел зачистку аппарата полпредов главы региона в муниципалитетах по никому не понятному принципу. «С приходом Артюхова к власти в регионе должность полпреда в муниципалитетах была упразднена, контракты с чиновниками, назначенными при экс-губернаторе Дмитрии Кобылкине, продлевать не стали. Кроме Натальи Рябченко — полпреде в Новом Уренгое. Почему для нее должность сохранили — вопрос открытый. Сейчас к ней присоединился экс-глава поселка Тазовского Омпа Яптунай, которому стать полпредом предложили, естественно, с повышением зарплаты — его прежняя должность была сокращена. Выходит, упразднили институт полпредства, да не для всех — глядишь, еще кого назначат», — удивляются слухмейкеры. Мэрия поздравила топ-менеджера «Газпрома» титулом Источники в политических кругах рассказывают, что присвоение звания почетного гражданина Надымского района гендиректору ООО «Газпром добыча Надым» Игорю Мельникову стало своего рода подарком властей к юбилею градообразующей компании. «Предприятию на днях исполнилось 50 лет, вот власти и решили сделать приятное генеральному директору, который, к слову, занимает свой пост не так уж и давно — с 2019 года. Это решение обсуждалось не один месяц и администрация города таким жестом рассчитывает на дружбу и всестороннее, в том числе финансовое сотрудничество, а может и дополнительную помощь от компании. Вроде как за такой подарок топ-менеджер наверняка сделает какое-нибудь алаверды, а чем еще богатая компания сможет ответить мэрии, как не материально?» — рассказали собеседники. Власти Ноябрьска готовятся к коммунальному коллапсу Замену труб придется продолжать зимой Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В курилках Ноябрьской администрации болтают, что этой зимой ожидается большое количество порывов труб в городе и волной негатива в адрес городских властей. «Администрация Алексея Романова готовится к будущим порывам трубопроводов. Инженеры коммунальных служб якобы уже предупреждали о массовых авариях с наступлением зимних холодов, особенно упирая на то, что летние работы не способны закрыть вопрос раз и навсегда. В итоге сейчас отрабатывается оптимальный механизм ответов на жалобы жителей с дальнейшим ремонтом проблемных участков», — сетуют слухачи. Аборигены не могут получить поддержку от властей Источники на местах сетуют, что власти Ямала не поддерживают кочевых жителей новой техникой и запчастями. «Коренные жители ЯНАО годами ездят на технике, уже выработавшей все ресурсы, собранной из хлама, чуть ли не самодельной. Тундровики неоднократно обращались в администрацию Ямальского района главы Андрея Кугаевского с просьбой наладить поставки новой техники и запчастей для снегоходов. Помощь в итоге оказывается редко кому, а остальным приходится собирать технику из запчастей уже выработавших свой ресурс снегоходов и комплектующих, которые удается самостоятельно купить в городах — в районе и так все стоит дорого, да еще и за доставку приходится доплачивать», — сетуют источники. Коммунальщиков Ноябрьска ждет масштабная проверка Ревизоры посетят управляющие компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдеры в профильных структурах поговаривают, что после многочисленных жалоб жителей города на управляющие компании Госжилнадзор ЯНАО намерен провести серьезную проверку в Ноябрьске. «Управляющие компании Ноябрьска за последние несколько месяцев показали себя крайне плохо, подтверждением тому являются многочисленные скандалы и жалобы горожан. Из-за этого в ближайшее время будет проведена проверка ее якобы инициировала руководитель Ноябрьского отдела Госжилнадзора Светлана Чмиль. В ожидании этого управляшки уже спешно начали исправлять свои ошибки и выполнять работы на проблемных участках, но вряд ли они успеют до проверок, поэтому наверняка попадут на штрафы», — болтают инсайдеры. Руководство Харповской школы распустило учеников Источники в образовательной отрасли ЯНАО рассказывают о сигналах, поступающих на руководство средней школы поселка Харп, недавно ставшего районом Лабытнанги. «Ученики творят беспредел, но администрация учебного заведения, зная об этом, ничего не предпринимает. В школе воспитательная работа отсутствует, дети курят прямо в школе, старшеклассницы крутят романы с молодыми учителями, а директор заведения Ирина Жаворонок и ее зам по воспитательной работе Инна Самсонова на поведение учеников никак не реагируют, хотя дурная слава школы уже вышла за пределы Харпа», — утверждают слухачи. Гаишники добивают годовой план по штрафам Водители массово сообщают о необоснованных штрафах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инсайдеры в силовом блоке ЯНАО утверждают, что сотрудники окружного управления ГИБДД активизировались к концу года и начали активно штрафовать водителей. «Подчиненные Александра Силкина как с цепи сорвались — автомобилистам приходят штрафы, согласно которым они нарушали ПДД в одно и то же время в совершенно разных местах. Граждане жалуются, что фотоматериалов по данным штрафам не предоставляется, а некоторые правонарушения оказываются четырехмесячной давности. Происходящее — результат аврала: год заканчивается, неисполненные показатели по административным правонарушениям нужно закрывать, вот и выходят разного рода накладки», — объясняют анонимные информаторы. Депобразования Салехарда фальсифицирует отчетность В образовательной среде ЯНАО шепчутся, что в профильном департаменте мэрии Салехарда происходят махинации с документами. «Департамент образования давно надо проверить. Они со своими липовыми отчетами скоро в калошу сядут точно. Директору Оксане Казыевой стоило бы присмотреться к тому, какие документы она подписывает, иначе при первой же окружной проверке все быстро прояснится — на бумаге-то одни цифры, а в реальности все совсем иначе», — утверждают слухачи. Главврач решил изящно уйти из-под удара Ноябрьская ЦГБ стала аутсайдером по числу жалоб пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В медицинских кругах Ямала ходят разговоры, что главный врач Ноябрьской ЦГБ Максим Зинин оказался едва ли не самым заинтересованным в раскрытии подробностей дела о торговле сертификатами о вакцинации от коронавируса во вверенном ему учреждении. «Ни правоохранители, ни депздрав ЯНАО не спешили распространять информацию о задержании нечистых на руку медиков, не обладая необходимым набором фактов. Горбольница и без того была антилидером в регионе по числу жалоб и обращений пациентов, поэтому по итогам года главврачу грозила не очень приятная беседа с директором окружного департамента здравоохранения Сергеем Новиковым. Если бы еще и в истории с сертификатами оказалось, что Зинин проглядел „бизнес“ подчиненных, ему было бы совсем худо. Не исключено, что вброс об уголовном деле, „раскрывать которое помогает руководство ЦГБ“, состоялся не без его участия», — говорят инсайдеры. Детям Салехарда не дают нормальных условий для творчества В курилках мэрии Салехарда рассказывают, что муниципальные центры детского творчества окружной столицы переживают не лучшее время — они вынуждены работать в непригодных зданиях. «Молодежному центру, здание которого имеет стопроцентный износ, купят новое, но когда это будет? А здание центра детского творчества „Надежда“ снесли, организацию заселили в бывшее помещение комбината бытовых услуг. Кабинетов в этом центре не хватает, зала для проведения утренников и концертов вообще нет. О каких мероприятиях для детей может быть речь? Директор центра Зухра Альмушева только и говорит: мол, потерпите. А ведь губернатор провозгласил Год талантов, на решение вопроса рассчитывали», — возмущаются слухмейкеры. Памятник насекомому приписали мэру Ноябряне забыли, что Жанна Белоцкая не имеет отношения к памятнику комару Фото: Вася Кошкин © URA.RU Источники на местах рассказывают, что жители Ноябрьска очень не любят скульптурную композицию «Комар — хранитель Сибири» и ассоциируют ее с бывшей главой города Жанной Белоцкой, не имеющим к насекомому никакого отношения. «В Ноябрьске жители не вспоминают про памятник Комару и тем более не понимают почему его регулярно номинируют на звание самого необычного в России. Горожане, прозвавшие комара „Валерой“, упоминают сооружение почему-то только в негативном контексте и связывают его появление с Жанной Белоцкой, которая к памятнику не имеет никакого отношения. В городе бывшую главу так не любят, что ей приписали установку объекта и многие другие проблемы муниципалитета», — делятся источники. Газпром отказался от продажи проблемного актива Информаторы в структурах ТЭК рассказывают, что «Газпром» якобы не смог решить вопрос с ликвидацией одного из проблемных активов — здания в Салехарде. «Стоимость объекта была явно выше той, которую мог предложить любой из заинтересованных покупателей; на что рассчитывала корпорация, заявляя цену, непонятно. Естественно, покупателя не нашлось, пришлось искать арендатора. Им оказалось управление Росгвардии по ЯНАО», — рассказывают слухачи. По их словам, вопрос решался не на уровне начальника территориального органа Александра Борисенко. Скорее всего одобрение пришлось получать как минимум на уровне окружного руководства войск национальной гвардии, если не в центральном аппарате. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Говорят, институт полпредов губернатора ЯНАО в муниципалитетах ждет новое будущее. Между тем, мэрии все больше надежд возлагают на компании ТЭК, при этом не могут навести порядка в коммунальной сфере. Полиция тем временем штрафуют ямальцев в авральном режиме, а «Газпром» нашел арендаторов в проблемное здание среди силовиков. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, за что ждал разнос главврача и почему снегоходы тундровиков ломаются все чаще, подвергая хозяев смертельному риску. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Посты полпредов губернатора ЯНАО стали предметом торга Инсайдеры в политтусовке поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел зачистку аппарата полпредов главы региона в муниципалитетах по никому не понятному принципу. «С приходом Артюхова к власти в регионе должность полпреда в муниципалитетах была упразднена, контракты с чиновниками, назначенными при экс-губернаторе Дмитрии Кобылкине, продлевать не стали. Кроме Натальи Рябченко — полпреде в Новом Уренгое. Почему для нее должность сохранили — вопрос открытый. Сейчас к ней присоединился экс-глава поселка Тазовского Омпа Яптунай, которому стать полпредом предложили, естественно, с повышением зарплаты — его прежняя должность была сокращена. Выходит, упразднили институт полпредства, да не для всех — глядишь, еще кого назначат», — удивляются слухмейкеры. Мэрия поздравила топ-менеджера «Газпрома» титулом Источники в политических кругах рассказывают, что присвоение звания почетного гражданина Надымского района гендиректору ООО «Газпром добыча Надым» Игорю Мельникову стало своего рода подарком властей к юбилею градообразующей компании. «Предприятию на днях исполнилось 50 лет, вот власти и решили сделать приятное генеральному директору, который, к слову, занимает свой пост не так уж и давно — с 2019 года. Это решение обсуждалось не один месяц и администрация города таким жестом рассчитывает на дружбу и всестороннее, в том числе финансовое сотрудничество, а может и дополнительную помощь от компании. Вроде как за такой подарок топ-менеджер наверняка сделает какое-нибудь алаверды, а чем еще богатая компания сможет ответить мэрии, как не материально?» — рассказали собеседники. Власти Ноябрьска готовятся к коммунальному коллапсу В курилках Ноябрьской администрации болтают, что этой зимой ожидается большое количество порывов труб в городе и волной негатива в адрес городских властей. «Администрация Алексея Романова готовится к будущим порывам трубопроводов. Инженеры коммунальных служб якобы уже предупреждали о массовых авариях с наступлением зимних холодов, особенно упирая на то, что летние работы не способны закрыть вопрос раз и навсегда. В итоге сейчас отрабатывается оптимальный механизм ответов на жалобы жителей с дальнейшим ремонтом проблемных участков», — сетуют слухачи. Аборигены не могут получить поддержку от властей Источники на местах сетуют, что власти Ямала не поддерживают кочевых жителей новой техникой и запчастями. «Коренные жители ЯНАО годами ездят на технике, уже выработавшей все ресурсы, собранной из хлама, чуть ли не самодельной. Тундровики неоднократно обращались в администрацию Ямальского района главы Андрея Кугаевского с просьбой наладить поставки новой техники и запчастей для снегоходов. Помощь в итоге оказывается редко кому, а остальным приходится собирать технику из запчастей уже выработавших свой ресурс снегоходов и комплектующих, которые удается самостоятельно купить в городах — в районе и так все стоит дорого, да еще и за доставку приходится доплачивать», — сетуют источники. Коммунальщиков Ноябрьска ждет масштабная проверка Инсайдеры в профильных структурах поговаривают, что после многочисленных жалоб жителей города на управляющие компании Госжилнадзор ЯНАО намерен провести серьезную проверку в Ноябрьске. «Управляющие компании Ноябрьска за последние несколько месяцев показали себя крайне плохо, подтверждением тому являются многочисленные скандалы и жалобы горожан. Из-за этого в ближайшее время будет проведена проверка ее якобы инициировала руководитель Ноябрьского отдела Госжилнадзора Светлана Чмиль. В ожидании этого управляшки уже спешно начали исправлять свои ошибки и выполнять работы на проблемных участках, но вряд ли они успеют до проверок, поэтому наверняка попадут на штрафы», — болтают инсайдеры. Руководство Харповской школы распустило учеников Источники в образовательной отрасли ЯНАО рассказывают о сигналах, поступающих на руководство средней школы поселка Харп, недавно ставшего районом Лабытнанги. «Ученики творят беспредел, но администрация учебного заведения, зная об этом, ничего не предпринимает. В школе воспитательная работа отсутствует, дети курят прямо в школе, старшеклассницы крутят романы с молодыми учителями, а директор заведения Ирина Жаворонок и ее зам по воспитательной работе Инна Самсонова на поведение учеников никак не реагируют, хотя дурная слава школы уже вышла за пределы Харпа», — утверждают слухачи. Гаишники добивают годовой план по штрафам Инсайдеры в силовом блоке ЯНАО утверждают, что сотрудники окружного управления ГИБДД активизировались к концу года и начали активно штрафовать водителей. «Подчиненные Александра Силкина как с цепи сорвались — автомобилистам приходят штрафы, согласно которым они нарушали ПДД в одно и то же время в совершенно разных местах. Граждане жалуются, что фотоматериалов по данным штрафам не предоставляется, а некоторые правонарушения оказываются четырехмесячной давности. Происходящее — результат аврала: год заканчивается, неисполненные показатели по административным правонарушениям нужно закрывать, вот и выходят разного рода накладки», — объясняют анонимные информаторы. Депобразования Салехарда фальсифицирует отчетность В образовательной среде ЯНАО шепчутся, что в профильном департаменте мэрии Салехарда происходят махинации с документами. «Департамент образования давно надо проверить. Они со своими липовыми отчетами скоро в калошу сядут точно. Директору Оксане Казыевой стоило бы присмотреться к тому, какие документы она подписывает, иначе при первой же окружной проверке все быстро прояснится — на бумаге-то одни цифры, а в реальности все совсем иначе», — утверждают слухачи. Главврач решил изящно уйти из-под удара В медицинских кругах Ямала ходят разговоры, что главный врач Ноябрьской ЦГБ Максим Зинин оказался едва ли не самым заинтересованным в раскрытии подробностей дела о торговле сертификатами о вакцинации от коронавируса во вверенном ему учреждении. «Ни правоохранители, ни депздрав ЯНАО не спешили распространять информацию о задержании нечистых на руку медиков, не обладая необходимым набором фактов. Горбольница и без того была антилидером в регионе по числу жалоб и обращений пациентов, поэтому по итогам года главврачу грозила не очень приятная беседа с директором окружного департамента здравоохранения Сергеем Новиковым. Если бы еще и в истории с сертификатами оказалось, что Зинин проглядел „бизнес“ подчиненных, ему было бы совсем худо. Не исключено, что вброс об уголовном деле, „раскрывать которое помогает руководство ЦГБ“, состоялся не без его участия», — говорят инсайдеры. Детям Салехарда не дают нормальных условий для творчества В курилках мэрии Салехарда рассказывают, что муниципальные центры детского творчества окружной столицы переживают не лучшее время — они вынуждены работать в непригодных зданиях. «Молодежному центру, здание которого имеет стопроцентный износ, купят новое, но когда это будет? А здание центра детского творчества „Надежда“ снесли, организацию заселили в бывшее помещение комбината бытовых услуг. Кабинетов в этом центре не хватает, зала для проведения утренников и концертов вообще нет. О каких мероприятиях для детей может быть речь? Директор центра Зухра Альмушева только и говорит: мол, потерпите. А ведь губернатор провозгласил Год талантов, на решение вопроса рассчитывали», — возмущаются слухмейкеры. Памятник насекомому приписали мэру Источники на местах рассказывают, что жители Ноябрьска очень не любят скульптурную композицию «Комар — хранитель Сибири» и ассоциируют ее с бывшей главой города Жанной Белоцкой, не имеющим к насекомому никакого отношения. «В Ноябрьске жители не вспоминают про памятник Комару и тем более не понимают почему его регулярно номинируют на звание самого необычного в России. Горожане, прозвавшие комара „Валерой“, упоминают сооружение почему-то только в негативном контексте и связывают его появление с Жанной Белоцкой, которая к памятнику не имеет никакого отношения. В городе бывшую главу так не любят, что ей приписали установку объекта и многие другие проблемы муниципалитета», — делятся источники. Газпром отказался от продажи проблемного актива Информаторы в структурах ТЭК рассказывают, что «Газпром» якобы не смог решить вопрос с ликвидацией одного из проблемных активов — здания в Салехарде. «Стоимость объекта была явно выше той, которую мог предложить любой из заинтересованных покупателей; на что рассчитывала корпорация, заявляя цену, непонятно. Естественно, покупателя не нашлось, пришлось искать арендатора. Им оказалось управление Росгвардии по ЯНАО», — рассказывают слухачи. По их словам, вопрос решался не на уровне начальника территориального органа Александра Борисенко. Скорее всего одобрение пришлось получать как минимум на уровне окружного руководства войск национальной гвардии, если не в центральном аппарате. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.