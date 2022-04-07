В «Гринвиче» заработал магазин бренда, закрывшегося из-за санкций

Однако интернет-магазин бренда в России все еще не работает Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В торгово-развлекательном центре открылся магазин польского бренда обуви и аксессуаров CCC. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ТРЦ.

«[8 апреля двери бутика ССС] открылись, сейчас в магазине проходит ребрендинг. О том, какое название будет, информации пока нет», — рассказали в посте.

Однако сайт и интернет-магазин бренда в России все еще не работают. Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» удалена группа бренда в РФ. С магазина в «Гринвиче» также пропала вывеска.

Ранее стало известно, что из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны объявили новые санкции против России. В рамках таких санкций российские торговые центры начали покидать зарубежные бренды. Так, например, из ТЦ Екатеринбурга ушли магазины текстильных компаний Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Однако, некоторые магазины заявивших об уходе брендов продолжают работать. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил запретить этим компаниям торговать в России на протяжении десяти лет, если их магазины вновь не откроются до 1 мая 2022 года.

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С магазина снята вывеска, пресс-служба ТРЦ уточняет, что у магазина будет ребрендинг Фото: telegram-канал «Гринвич»