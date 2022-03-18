В ГД хотят запретить работу ушедшим из РФ компаниям на 10 лет

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Жанры. Москва, госдума, государственная дума
Депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что ряд иностранных компаний приостановили работу в России Фото:
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Иностранным компаниям, которые до 1 мая 2022 года не вернутся на российский рынок предложили запретить на 10 лет работу на территории страны. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года. Или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — передает слова депутата Федорова RT.

Федоров отметил, что ряд иностранных компаний приостановили работу в России. Он считает, что ушедшие с российского рынка компании погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности.

Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли компании — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отметил, что в случае ухода иностранных компаний из России, они будут национализированы.

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Иностранным компаниям, которые до 1 мая 2022 года не вернутся на российский рынок предложили запретить на 10 лет работу на территории страны. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. «Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года. Или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — передает слова депутата Федорова RT. Федоров отметил, что ряд иностранных компаний приостановили работу в России. Он считает, что ушедшие с российского рынка компании погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности. Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли компании — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отметил, что в случае ухода иностранных компаний из России, они будут национализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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