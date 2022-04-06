Производство кондитерской фабрики «Слада» урезали на 55% (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Кондитерская фабрика «Слада» (Ишим Тюменской области) понесла потери из-за санкций: ранее ее работников отправили в простой, а сейчас производство работает лишь на 45%. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Проблематика по „Сладе“ есть. Санкции, которые были введены, отразились на поставках, логистической цепочке. Были серьезные проблемы по сахару, на предприятии вводился простой. В этой ситуации мы вмешались, так как заинтересованы в сохранении рабочих мест», — рассказал URA.RU первый заместитель главы администрации Ишима Алексей Веренчук.

По его словам, областные и городские власти провели работу с поставщиками сырья, торговыми сетями. Сейчас ситуация с поставками выравнивается, однако фабрика работает лишь на 45% своей мощности.

Что до сотрудников (сейчас их 248), то для их сохранения два месяца предприятие будет получать из бюджета деньги на оплату порядка 60 рабочих мест. Ранее в социальных сетях появилась информация о массовых увольнениях на фабрике. Алексей Веренчук ее опроверг.

«На фабрике происходят перестановки. С одних линий сотрудников перекидывают на другие. О каком-либо высвобождении работников речи не идет. Около 13 человек ранее уволились по своему желанию», — рассказал он URA.RU.

Один из учредителей ООО «Слада», Владимир Идолов, в беседе с агентством не стал прямо отвечать на вопрос об увольнениях. Однако рассказал о проблемах.

«Многие предприятия встали. Заводы останавливали отгрузки сахара, где мы должны были его взять? Сейчас вроде продажи пошли, значит, будем работать. Я кровно заинтересован, чтобы предприятия выжило», — заявил Идолов.

По данным сервиса СБИС, в 2021 году расходы ООО «Слада» ощутимо превысили полученную прибыль. Компания ушла в минус на более чем на 3,7 млн рублей.

Санкции в отношении России были введены странами Запада после начала спецоперации на Украине. На их фоне в РФ произошло удорожание ряда товаров, появился ажиотажный спрос на некоторые продукты. Однако в последнее время ситуация начала стабилизироваться: цены снижаются, а торговые сети снимают ограничения на отпуск товаров в одни руки.

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