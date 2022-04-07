В курганских школах запустят экспериментальные классы

С нового учебного года в 21 школе Курганской области начнут готовить будущих аграриев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

С нового учебного года в 21 школе Курганской области запустят профориентационные «Мальцевские классы», где будут подготавливать будущих аграриев и животноводов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«В школах Курганской области будут готовить кадры для агропромышленного комплекса. С нового учебного года в 21 общеобразовательной организации региона появятся профориентационные „Мальцевские классы“. Новый инновационный проект презентовали педагогам и представителям сельхозпредприятий региона», — рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

По словам директора департамента образования Андрея Кочерова, с первого класса у ребят будут воспитать любовь к земле и уважение к труду работников сельского хозяйства. За каждой школой с экспериментальными классами будут закреплены сельхозпредприятия региона. Они возьмут шефство над ребятами, примут участие в их обучении, выборе будущей профессии. В проект «Мальцевские классы» вошли сельские и городские школы. Предполагается, что помимо теоретических и практических знаний на тему сельского хозяйства, ребята будут углубленно изучать биологию, химию, математику и информатику.

Ранее URA.RU писало, что школа в курганском селе Мальцево получила грант в 500 тысяч рублей от агроинвестора Алексея Боброва на создание уникального «Агро-класса». Грант был выдан в 2019 году в рамках частной поддержки национального проекта «Образование». Предприятие инвестора «Агро-клевер» занимается профессиональной подготовкой молодежи.

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