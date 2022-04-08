08 апреля 2022

Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» в течение 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
Уиллу Смиту запретили посещать мероприятия американской киноакадемии Фото:

Актер Уилл Смит был объявлен персоной нон грата на церемониях премии «Оскар» и на любых других мероприятиях американской Академии кинематографических искусств из-за недавнего конфликта на церемонии. Такое решение принял управляющий совет организации.

«Сегодня совет управляющих созвал собрание, чтобы обсудить, как лучше всего отреагировать на действия Уилла Смита на вручении „Оскара“, помимо принятия его отставки. Смиту не разрешается лично или виртуально посещать какие-либо мероприятия или программы Академии, включая, помимо прочего, вручение наград Академии», — говорится в письме Совета управляющих киноакадемии, которое приводит Fox News Digital.

Ранее Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Ведущий пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок и принял решение покинуть Американскую киноакадемию. Однако это не спасло Смита от санкций — сервис Netflix приостановил съемки с актером из-за его поступка на церемонии «Оскара».

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Актер Уилл Смит был объявлен персоной нон грата на церемониях премии «Оскар» и на любых других мероприятиях американской Академии кинематографических искусств из-за недавнего конфликта на церемонии. Такое решение принял управляющий совет организации. «Сегодня совет управляющих созвал собрание, чтобы обсудить, как лучше всего отреагировать на действия Уилла Смита на вручении „Оскара“, помимо принятия его отставки. Смиту не разрешается лично или виртуально посещать какие-либо мероприятия или программы Академии, включая, помимо прочего, вручение наград Академии», — говорится в письме Совета управляющих киноакадемии, которое приводит Fox News Digital. Ранее Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Ведущий пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок и принял решение покинуть Американскую киноакадемию. Однако это не спасло Смита от санкций — сервис Netflix приостановил съемки с актером из-за его поступка на церемонии «Оскара».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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