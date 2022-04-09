В Италии призвали отказаться от оскорблений в адрес России

В Италии выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра сельского хозяйства Италии Джан Марко Чентинайо выступил за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины и осудил западных политиках, допускающих оскорбления в адрес России. По его мнению, такие высказывания бессмысленны.

«Остается надеяться, что те, кто считают себя хорошими и правыми, понизят тон. Я убежден, что война может быть разрешена при помощи дипломатии, но дипломатией они не занимаются, продолжая оскорблять оппонента или недруга. И оскорбления тех, кто стоит по другую сторону, не помогают», — заявил Чентинайо в интервью газете «Стампа».

К «оскорбляющим» он отнес не только политиков из США и стран ЕС, но и главу МИД Италии Луиджи Ди Майо.«Сейчас говорится много глупостей ради попадания на газетные полосы. Но эти провокации никому не нужны», — заключил Чентинайо.

Западные политики, журналисты и граждане неоднократно обвиняли правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине. Так, экс-кандидат в президенты США Рон Пол выступил против действий правительства США, обвинив их в ухудшении отношений с Россией, а депутаты Бундестага раскритиковали власти за огромные траты на оборону. Также ранее президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в вопросах Косово и Украины. По его словам, западные страны различно трактуют принцип территориальной целостности и оказывают давление на Белград для введения санкций против РФ.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам