08 апреля 2022
07 апреля 2022

В Тюмени больше двух недель не могут найти пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец не выходит на связь с 24 марта (архивное фото) Фото:

С 24 марта в Тюмени разыскивают 46-летнего Виктора Поповских, который ушел из дома и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

«Поповских Виктор Викторович с 24 марта не выходит на связь с близкими. Его местонахождение неизвестно», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

На вид мужчине от 40 до 45 лет, рост — 170-175 см. Телосложение среднее, волосы темные, короткие. По данным родных, может быть одет в черно-красную двустороннюю куртку, темно-зеленые брюки-джоггеры, черные кроссовки с белой подошвой, серую вязаную шапку,

Информацию о местонахождении Виктора Поповских просят сообщать в полицию либо волонтерам. Телефоны — 02, 102, 8-932-32-39-911.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из дома пропала пожилая женщина. После пропажи пенсионерку обнаружили на набережной, по пути в больницу она скончалась.

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С 24 марта в Тюмени разыскивают 46-летнего Виктора Поповских, который ушел из дома и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». «Поповских Виктор Викторович с 24 марта не выходит на связь с близкими. Его местонахождение неизвестно», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». На вид мужчине от 40 до 45 лет, рост — 170-175 см. Телосложение среднее, волосы темные, короткие. По данным родных, может быть одет в черно-красную двустороннюю куртку, темно-зеленые брюки-джоггеры, черные кроссовки с белой подошвой, серую вязаную шапку, Информацию о местонахождении Виктора Поповских просят сообщать в полицию либо волонтерам. Телефоны — 02, 102, 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из дома пропала пожилая женщина. После пропажи пенсионерку обнаружили на набережной, по пути в больницу она скончалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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