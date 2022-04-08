Тюменец не выходит на связь с 24 марта (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 24 марта в Тюмени разыскивают 46-летнего Виктора Поповских, который ушел из дома и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

«Поповских Виктор Викторович с 24 марта не выходит на связь с близкими. Его местонахождение неизвестно», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

На вид мужчине от 40 до 45 лет, рост — 170-175 см. Телосложение среднее, волосы темные, короткие. По данным родных, может быть одет в черно-красную двустороннюю куртку, темно-зеленые брюки-джоггеры, черные кроссовки с белой подошвой, серую вязаную шапку,

Информацию о местонахождении Виктора Поповских просят сообщать в полицию либо волонтерам. Телефоны — 02, 102, 8-932-32-39-911.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из дома пропала пожилая женщина. После пропажи пенсионерку обнаружили на набережной, по пути в больницу она скончалась.

Фото: «Белая Сова-Тюмень»