Заключенные тюменской колонии зашили себе рты

Двое заключенных ИК-2 УФСИН России по Тюменской области зашили себе рты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое заключенных исправительной колонии №2 УФСИН России по Тюменской области зашили себе рты с помощью обычных ниток и иголок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительный структурам. Инцидент произошел в конце декабря 2021 года, однако широкую огласку получил только сейчас.

«Двое осужденных, отбывающих срок в ИК-2, зашили рты и сделали несколько селфи. Снимки в сеть попали только сейчас и начали расходиться по telegram-каналам. Хотя это все произошло в конце 2021 года», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального УФСИН URA.RU подтвердили информацию о происшествии. «В ИК-2 УФСИН России по Тюменской области в декабре 2021 года двое осужденных, находящихся в помещении камерного типа, совершили акт членовредительства. Мужчины были осмотрены медицинским работником, им была оказана помощь, в госпитализации они не нуждались. Заявлений и жалоб от данных граждан в адрес администрации не поступало», — рассказали там URA.RU.

Мужчины отбывают наказание в колонии строгого режима за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и часто нарушают порядок отбывания наказания, отметили в пресс-службе ведомства. Оба состоят на учете как склонные к членовредительству. По факту инцидента с зашитыми ртами заключенных в УФСИН России по Тюменской области была проведена служебная проверка, материалы которой направлены в следственные органы.