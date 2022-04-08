Две сотни уральских политиков остались без установок от Москвы

08 апреля 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Закрытый форум «Единой России» в Екатеринбурге обманул ожидания участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Форум секретарей уральских отделений «Единой России», прошедший в Екатеринбурге 8 апреля, не принес его участникам знаковых вводных. В том числе, вопреки ожиданиям, политики так и не получили установок по проведению выборов губернатора Свердловской области в этом году. По словам собеседников URA.RU, знакомых с ходом совещания, мероприятие оказалось сугубо формальным, а рассматриваемые вопросы — рутинными. Ожидания от форума (проводился в таком формате впервые с 2019 года, до этого мешала пандемия) были связаны с тем, что планировалось личное участие секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. За сутки до совещания ходили слухи, что именно он озвучит уральским партийцам новые политические вводные. Однако в итоге Турчак на Урал не приехал — судя по его активности в соцсетях, сейчас политик находится с делегацией ЕР на Донбассе. Мероприятие разбили на десять блоков. Первый — вступительный. Участников поприветствовали губернатор, лидер свердловских единороссов Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Они пробыли на форуме около часа (в основном в VIP-комнате, вместе с секретарями других уральских отделений «ЕР»). После них слово взял глава федерального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Сначала он подчеркнул, что форум является закрытым. «Поэтому рассказывать URA.RU, что было здесь, не надо», — передали слова Сидякина сразу несколько свидетелей. Затем Сидякин перечислил первоочередные задачи секретарей партячеек, а также озвучил последние рейтинги по различным показателям. «Аутсайдеров не разносили. Вообще, эти таблицы составляются каждую неделю, их транслируют регионам по ВКС. Так что ничего сверхъестественного», — объяснил знакомый партиец. Другие московские спикеры привычно учили уральских единороссов работать с повесткой, соцсетями, партийными проектами и привлекать новых сторонников (именно в разрезе этой темы прозвучал намек на президентские выборы 2024 года). Кроме того, собравшимся прочитали лекции «об актуальной общественно-политической повестке» и о военной спецоперации РФ на Украине. «Каких-то особых вводных не было. Даже нечего вспомнить, если честно. Поставлены обычные партийные задачи», — поделился другой собеседник агентства. Третий привел деталь: сразу по окончании события, около пяти часов вечера, все — порядка 200 участников — якобы разъехались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Форум секретарей уральских отделений «Единой России», прошедший в Екатеринбурге 8 апреля, не принес его участникам знаковых вводных. В том числе, вопреки ожиданиям, политики так и не получили установок по проведению выборов губернатора Свердловской области в этом году. По словам собеседников URA.RU, знакомых с ходом совещания, мероприятие оказалось сугубо формальным, а рассматриваемые вопросы — рутинными. Ожидания от форума (проводился в таком формате впервые с 2019 года, до этого мешала пандемия) были связаны с тем, что планировалось личное участие секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. За сутки до совещания ходили слухи, что именно он озвучит уральским партийцам новые политические вводные. Однако в итоге Турчак на Урал не приехал — судя по его активности в соцсетях, сейчас политик находится с делегацией ЕР на Донбассе. Мероприятие разбили на десять блоков. Первый — вступительный. Участников поприветствовали губернатор, лидер свердловских единороссов Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Они пробыли на форуме около часа (в основном в VIP-комнате, вместе с секретарями других уральских отделений «ЕР»). После них слово взял глава федерального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Сначала он подчеркнул, что форум является закрытым. «Поэтому рассказывать URA.RU, что было здесь, не надо», — передали слова Сидякина сразу несколько свидетелей. Затем Сидякин перечислил первоочередные задачи секретарей партячеек, а также озвучил последние рейтинги по различным показателям. «Аутсайдеров не разносили. Вообще, эти таблицы составляются каждую неделю, их транслируют регионам по ВКС. Так что ничего сверхъестественного», — объяснил знакомый партиец. Другие московские спикеры привычно учили уральских единороссов работать с повесткой, соцсетями, партийными проектами и привлекать новых сторонников (именно в разрезе этой темы прозвучал намек на президентские выборы 2024 года). Кроме того, собравшимся прочитали лекции «об актуальной общественно-политической повестке» и о военной спецоперации РФ на Украине. «Каких-то особых вводных не было. Даже нечего вспомнить, если честно. Поставлены обычные партийные задачи», — поделился другой собеседник агентства. Третий привел деталь: сразу по окончании события, около пяти часов вечера, все — порядка 200 участников — якобы разъехались.