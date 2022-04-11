ФРГ: большая часть мира не участвует в санкциях против России

12 апреля 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

В Германии заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Такое мнение высказал глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг. «Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — передает слова Айзенберга ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он также выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа. По его мнению, это никак не повлияет на спецоперацию на Украине. В случае отказа от топлива из РФ предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, добавил эксперт. Также придется сократить продажи и рабочие места, резюмировал Айзенберг. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других стран ввели жесткие санкции против России. В свою очередь, президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Например, у Болгарии нет альтернативы российскому газу, поэтому страна согласится с требованием президента России Владимира Путина и будет платить за него в рублях. Венгрия также согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями. О готовности выполнить требование России заявили Латвия и Словакия. Ряд стран, такие как Германия, Франция, Италия, отказались от новых условий по оплате топлива. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. В свою очередь, ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Такое мнение высказал глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг. «Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — передает слова Айзенберга ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он также выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа. По его мнению, это никак не повлияет на спецоперацию на Украине. В случае отказа от топлива из РФ предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, добавил эксперт. Также придется сократить продажи и рабочие места, резюмировал Айзенберг. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других стран ввели жесткие санкции против России. В свою очередь, президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Например, у Болгарии нет альтернативы российскому газу, поэтому страна согласится с требованием президента России Владимира Путина и будет платить за него в рублях. Венгрия также согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями. О готовности выполнить требование России заявили Латвия и Словакия. Ряд стран, такие как Германия, Франция, Италия, отказались от новых условий по оплате топлива. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. В свою очередь, ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента.