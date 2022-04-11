11 апреля 2022

Тюменский суд выпустил экс-сотрудника мэрии из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Фролов. Тюмень, за решеткой, подсудимый, фролов игорь
По версии следствия Фролов похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей Фото:

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов отпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Экс-чиновник подозревается в крупном мошенничестве.

«Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Фролова и заменил ему меру пресечения в виде нахождения под стражей на домашний арест, до 2 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Ранее суд первой инстанции отказал бывшему сотруднику мэрии в смягчении условий содержания.

Фролов был арестован 8 декабря 2021 года, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве — по версии следствия он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов отпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Экс-чиновник подозревается в крупном мошенничестве. «Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Фролова и заменил ему меру пресечения в виде нахождения под стражей на домашний арест, до 2 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Ранее суд первой инстанции отказал бывшему сотруднику мэрии в смягчении условий содержания. Фролов был арестован 8 декабря 2021 года, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве — по версии следствия он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...