Тюменский суд выпустил экс-сотрудника мэрии из СИЗО

12 апреля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

По версии следствия Фролов похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов отпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Экс-чиновник подозревается в крупном мошенничестве. «Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Фролова и заменил ему меру пресечения в виде нахождения под стражей на домашний арест, до 2 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Ранее суд первой инстанции отказал бывшему сотруднику мэрии в смягчении условий содержания. Фролов был арестован 8 декабря 2021 года, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве — по версии следствия он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов отпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Экс-чиновник подозревается в крупном мошенничестве. «Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Фролова и заменил ему меру пресечения в виде нахождения под стражей на домашний арест, до 2 июня 2022 года», — рассказали в пресс-службе. Ранее суд первой инстанции отказал бывшему сотруднику мэрии в смягчении условий содержания. Фролов был арестован 8 декабря 2021 года, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве — по версии следствия он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.