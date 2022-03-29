29 марта 2022

Суд оставил за решеткой экс-чиновника из мэрии Тюмени

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Игорь Фролов. Тюмень, за решеткой, подсудимый, фролов игорь
Игорь Фролов обвиняется в хищении из бюджета 5 млн рублей Фото:

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов останется в СИЗО как минимум до 2 июня. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Ленинский районный суд Тюмени 30 марта рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фролова. Фролов будет находиться в СИЗО до 2 июня 2022 года», — говорится в решении суда.

Ранее подозреваемый просил отпустить его под домашний арест. Но суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Фролов был арестован 8 декабря, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве, посредством которого он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.

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Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов останется в СИЗО как минимум до 2 июня. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Ленинский районный суд Тюмени 30 марта рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фролова. Фролов будет находиться в СИЗО до 2 июня 2022 года», — говорится в решении суда. Ранее подозреваемый просил отпустить его под домашний арест. Но суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения. Фролов был арестован 8 декабря, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве, посредством которого он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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