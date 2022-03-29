Суд оставил за решеткой экс-чиновника из мэрии Тюмени

Игорь Фролов обвиняется в хищении из бюджета 5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов останется в СИЗО как минимум до 2 июня. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Ленинский районный суд Тюмени 30 марта рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фролова. Фролов будет находиться в СИЗО до 2 июня 2022 года», — говорится в решении суда.

Ранее подозреваемый просил отпустить его под домашний арест. Но суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Фролов был арестован 8 декабря, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента. Мужчина обвиняется в мошенничестве, посредством которого он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.