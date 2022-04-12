Подполковник запаса: химоружие есть только у одной страны в мире

12 апреля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Россия уничтожила химическое оружие в рамках международных договоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уничтожила химическое оружие в рамках международного права, поэтому вооруженные силы страны не могут применять его в спецоперации на Украине. Химоружие есть только у США, которые на протяжении последних лет отказываются исполнять международные договоренности по его утилизации. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников. «Химического оружия нет в РФ, оно запрещено международным правом и было уничтожено, согласно всем договорам. Сейчас оно имеется только у Америки, которая его неизвестно по каким причинам не уничтожает. На протяжении последних лет США отказываются от исполнения международных договоров по утилизации химического оружия, поставки веществ на зариновой основе могут идти оттуда», — объяснил Олег Иванников. В беседе с URA.RU военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев добавил, что в операции на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе ДНР планировали применять огнеметы. «Россия уничтожила все запасы химического оружия. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости введения химических войск, имея ввиду более широкое использование огнеметов, чтобы выкурить боевиков из подземных сооружений „Азовстали“. Гипотетически, чтобы избежать гибели личного состава, также может быть использован дым, но не отравляющие вещества. Кроме того, химоружие требует дезактивации, так как объект потом долго будет заражен. А завод находится в городе. Ситуация полного абсурда. Россия никогда бы на такое не пошла», — подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, целью ее является защитить людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Во время пресс-конференции на саммите НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что страна ответит, если Россия применит химическое оружие на Украине. Пентагон не смог подтвердить сообщение об использовании РФ веществ в Мариуполе. Народная милиция ДНР отмечала, что для штурма подземных укреплений комбината «Азовсталь» необходимо «обратиться к химическим войскам», которые должны были выкурить националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия уничтожила химическое оружие в рамках международного права, поэтому вооруженные силы страны не могут применять его в спецоперации на Украине. Химоружие есть только у США, которые на протяжении последних лет отказываются исполнять международные договоренности по его утилизации. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников. «Химического оружия нет в РФ, оно запрещено международным правом и было уничтожено, согласно всем договорам. Сейчас оно имеется только у Америки, которая его неизвестно по каким причинам не уничтожает. На протяжении последних лет США отказываются от исполнения международных договоров по утилизации химического оружия, поставки веществ на зариновой основе могут идти оттуда», — объяснил Олег Иванников. В беседе с URA.RU военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев добавил, что в операции на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе ДНР планировали применять огнеметы. «Россия уничтожила все запасы химического оружия. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости введения химических войск, имея ввиду более широкое использование огнеметов, чтобы выкурить боевиков из подземных сооружений „Азовстали“. Гипотетически, чтобы избежать гибели личного состава, также может быть использован дым, но не отравляющие вещества. Кроме того, химоружие требует дезактивации, так как объект потом долго будет заражен. А завод находится в городе. Ситуация полного абсурда. Россия никогда бы на такое не пошла», — подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, целью ее является защитить людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Во время пресс-конференции на саммите НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что страна ответит, если Россия применит химическое оружие на Украине. Пентагон не смог подтвердить сообщение об использовании РФ веществ в Мариуполе. Народная милиция ДНР отмечала, что для штурма подземных укреплений комбината «Азовсталь» необходимо «обратиться к химическим войскам», которые должны были выкурить националистов.