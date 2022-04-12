Подполковник Иванников: Украина может устроить теракт в Чернобыле

12 апреля 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Украинские националисты могут взорвать действующий энергоблок на АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В качестве провокации украинские националисты могут повторить аварию на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), подорвав действующий энергоблок. Также они могут взять в Чернобыле отработанное ядерное топливо и распылить его. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились подполковник запаса МВД России Олег Иванников и военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. Новость по теме 6 сценариев терактов Украины против РФ «На Украине действуют четыре АЭС, на которых националисты могут устроить провокации с целью обвинения РФ в совершении террористического диверсионного акта. Одна из станций находится под контролем специалистов и охраной российских военных, и за нее можно не беспокоиться, а вот что касается Чернобыльской, то здесь мы наблюдаем очень нездоровые движения. Россию на западе обвиняют в хищении сервера, утрате контроля за состоянием атомного реактора. То есть действующий энергоблок на Чернобыльской АЭС могут подорвать, сославшись на техническое состояние, которое якобы ухудшилось после того, как там побывали российские войска, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к событиям на Украине», — объяснил Олег Иванников. В беседе с URA.RU военный эксперт Владимир Евсеев не исключил возможность создания националистами «грязной бомбы» (состоит из контейнера с радиоактивным изотопами и заряда взрывчатого вещества — прим. URA.RU) для совершения провокации в отношении России. «Ядерный взрыв полноценно они сделать не смогут, а остальное смогут. Украинская сторона может пойти на абсолютно любые провокации, потому что она полностью беспринципна. Она может создать „грязную бомбу“, то есть взять отработанное ядерное топливо, например, на Чернобыльской АЭС, распылить, и обвинить в этом Россию. Также они могут использовать элементы бактериологического оружия, взорвать химические вещества», — подчеркнул он. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля . Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Провокации с обвинением российских военных были проведены 3 апреля, когда появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля, когда ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска и 9 апреля, когда в результате обстрела была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В качестве провокации украинские националисты могут повторить аварию на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), подорвав действующий энергоблок. Также они могут взять в Чернобыле отработанное ядерное топливо и распылить его. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились подполковник запаса МВД России Олег Иванников и военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «На Украине действуют четыре АЭС, на которых националисты могут устроить провокации с целью обвинения РФ в совершении террористического диверсионного акта. Одна из станций находится под контролем специалистов и охраной российских военных, и за нее можно не беспокоиться, а вот что касается Чернобыльской, то здесь мы наблюдаем очень нездоровые движения. Россию на западе обвиняют в хищении сервера, утрате контроля за состоянием атомного реактора. То есть действующий энергоблок на Чернобыльской АЭС могут подорвать, сославшись на техническое состояние, которое якобы ухудшилось после того, как там побывали российские войска, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к событиям на Украине», — объяснил Олег Иванников. В беседе с URA.RU военный эксперт Владимир Евсеев не исключил возможность создания националистами «грязной бомбы» (состоит из контейнера с радиоактивным изотопами и заряда взрывчатого вещества — прим. URA.RU) для совершения провокации в отношении России. «Ядерный взрыв полноценно они сделать не смогут, а остальное смогут. Украинская сторона может пойти на абсолютно любые провокации, потому что она полностью беспринципна. Она может создать „грязную бомбу“, то есть взять отработанное ядерное топливо, например, на Чернобыльской АЭС, распылить, и обвинить в этом Россию. Также они могут использовать элементы бактериологического оружия, взорвать химические вещества», — подчеркнул он. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Провокации с обвинением российских военных были проведены 3 апреля, когда появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля, когда ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска и 9 апреля, когда в результате обстрела была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное.