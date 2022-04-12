В центре Кургана с крыши здания падают кирпичи. Фото

13 апреля 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

По улице Гоголя с крыши здания падают кирпичи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане по улице Гоголя с крыши здания падают кирпичи. При этом опасный участок никак не огражден, сообщила жительница города Елена Панова в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Курган». «С крыши дома по улице Гоголя, 103 (с торца здания) на тротуар падают кирпичи. Судя по оборванной ограждающей ленте, части которой валяются на асфальте, управляющая компания „Прометей“ ситуацию урегулировать в ближайшее время не планирует», — написала Панова. Девушка добавила, что близко к проблемному зданию находится корпус гимназии №31. Дети идут на занятия мимо опасного участка, который никак не огражден. По тротуару также передвигаются прохожие, рядом паркуются машины. В комментариях под постом официальное сообщество городской администрации «Город Курган» заявили, что департамент ЖКХ проинформировал муниципальную управляющую компанию «Прометей» о необходимости принятия мер. Ранее URA.RU сообщало о крушении части кирпичной кладки на здании администрации и городской думы. Кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии. Территория, куда падают кирпичи не ограждена Фото из паблика «Типичный Курган» С крыши курганской многоэтажки падают кирпичи Фото из паблика «Типичный Курган» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане по улице Гоголя с крыши здания падают кирпичи. При этом опасный участок никак не огражден, сообщила жительница города Елена Панова в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Курган». «С крыши дома по улице Гоголя, 103 (с торца здания) на тротуар падают кирпичи. Судя по оборванной ограждающей ленте, части которой валяются на асфальте, управляющая компания „Прометей“ ситуацию урегулировать в ближайшее время не планирует», — написала Панова. Девушка добавила, что близко к проблемному зданию находится корпус гимназии №31. Дети идут на занятия мимо опасного участка, который никак не огражден. По тротуару также передвигаются прохожие, рядом паркуются машины. В комментариях под постом официальное сообщество городской администрации «Город Курган» заявили, что департамент ЖКХ проинформировал муниципальную управляющую компанию «Прометей» о необходимости принятия мер. Ранее URA.RU сообщало о крушении части кирпичной кладки на здании администрации и городской думы. Кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии.