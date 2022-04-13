Российские производители кормов для животных не ожидали, что на их продукцию резко вырастет спрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге и Свердловской области с полок магазинов начал пропадать корм от отечественных производителей. Этот факт заметили читатели URA.RU, а также подтвердили владельцы магазинов и производители из России.

«Начал переводить своего кота на российский аналог зарубежного корма. Ветеринар посоветовал в моем случае перейти на Carmy, но ни в одном зоомагазине рядом с домом я его найти не смог», — рассказал читатель.

Данную информацию подтвердил директор одного из зоомагазинов в Екатеринбурге. «Это ужас, мы специально вышли на продажу аналогов зарубежных кормов, так как из-за роста цен у нас никто их не берет, а у российских производителей перебои с поставками. Они нам заявляют, что не успевают производить», — делится собеседник агентства. Директор сети зоомагазинов «Мокрый нос» Дарья Воробьева также рассказала, что имеет проблемы с российскими производителями. По ее словам, при заказе определенного количества единиц товара приходит меньше.

«На рынке сейчас действительно есть повышенная потребность, и запасы пополнять не всегда успеваем. Думаю до конца мая полностью стабилизируем обстановку и все виды будут на полках магазинов», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе производителя кормов для кошек и собак Mr.Buffalo.

Еще один производитель, Carmy, также попросил отнестись к ситуации нехватки продукции с пониманием. «Связано это с резко возросшим спросом на корма отечественного производства. Заводы, на которых мы производим наши корма, работают в стандартном режиме, партии отгружаются, но на текущий момент производимое количество не покрывает возросший спрос», — сообщают представители Carmy. Они также добавляют, что над стабилизацией ситуации ведется активная работа и есть план по решению текущей проблемы. Но для его реализации необходимо время, поделились с корреспондентом URA.RU сотрудники пресс-службы производителя Carmy.

Ранее ветеринар Ольга Федорова рассказала, что для смены рациона своего питомца необходимо смешивать старый корм с новым, постепенно увеличивая порцию нового корма. Однако такой способ не подойдет для тех животных, за пищеварением которых требуется внимательный уход — в этом случае питомцу и его хозяину поможет консультация со специалистом. Позднее стало известно, что в свердловских зоомагазинах вплотную занялись импортозамещением.

Предпосылки для этого кроются в западных санкциях, принятых в ответ на спецоперацию российской армии на территории Украины. В ходе таких санкций выросли цены или прекратились поставки продукции от производителей Mars (Pedigree, Chappi, Whiskas, Royal Canin, Kitekat и Sheba) и Nestle (в группу входят корма Purina — One, Pro Plan, Friskies, Felix, Gourmet, Dentalife, DogChow, CatChow). Президент России Владимир Путин заявил, что санкционное давление на экономику РФ и россиян — не новая политика Запада. Такие меры давления против России начались в начале 2000-х годов и, по его мнению, были бы введены в любом случае.

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