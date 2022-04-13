13 апреля 2022

Тюменская школьница продает блины, чтобы помочь беженцам Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Школьница из Тобольского района организовала ярмарку, чтобы помочь беженцам Донбасса Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Девятиклассница из села Абалак Тобольского района Виктория Ушакова организовала школьную ярмарку, чтобы собрать деньги для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы Тобольского района.

«Девятиклассница из села Абалак Виктория Ушакова организовала благотворительную ярмарку. Ее проект по сохранению народных традиций русского и татарского народов поддержала вся школа. Старшеклассники и ученики среднего звена под руководством опытных хозяек — активисток ветеранского движения — приготовили национальную выпечку», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Тобольского района

Там уточнили, что на ярмарке продавались пирожки, блины, ватрушки, татарские баурсаки, беляши. Вырученные деньги школьники передали в помощь людям, вынужденно покинувшим Донбасс.

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик начали прибывать в Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Л/ДНР. Власти Тюменской области заявили о готовности принять на территории региона не менее 1600 иностранных граждан, нуждающихся в помощи.

Девятиклассница Виктория Ушакова организовала школьную ярмарку, чтобы помочь беженцам Донбасса

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Девятиклассница из села Абалак Тобольского района Виктория Ушакова организовала школьную ярмарку, чтобы собрать деньги для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы Тобольского района. «Девятиклассница из села Абалак Виктория Ушакова организовала благотворительную ярмарку. Ее проект по сохранению народных традиций русского и татарского народов поддержала вся школа. Старшеклассники и ученики среднего звена под руководством опытных хозяек — активисток ветеранского движения — приготовили национальную выпечку», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Тобольского района Там уточнили, что на ярмарке продавались пирожки, блины, ватрушки, татарские баурсаки, беляши. Вырученные деньги школьники передали в помощь людям, вынужденно покинувшим Донбасс. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик начали прибывать в Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Л/ДНР. Власти Тюменской области заявили о готовности принять на территории региона не менее 1600 иностранных граждан, нуждающихся в помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...