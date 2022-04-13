Школьница из Тобольского района организовала ярмарку, чтобы помочь беженцам Донбасса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Девятиклассница из села Абалак Тобольского района Виктория Ушакова организовала школьную ярмарку, чтобы собрать деньги для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы Тобольского района.

«Девятиклассница из села Абалак Виктория Ушакова организовала благотворительную ярмарку. Ее проект по сохранению народных традиций русского и татарского народов поддержала вся школа. Старшеклассники и ученики среднего звена под руководством опытных хозяек — активисток ветеранского движения — приготовили национальную выпечку», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Тобольского района

Там уточнили, что на ярмарке продавались пирожки, блины, ватрушки, татарские баурсаки, беляши. Вырученные деньги школьники передали в помощь людям, вынужденно покинувшим Донбасс.

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик начали прибывать в Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Л/ДНР. Власти Тюменской области заявили о готовности принять на территории региона не менее 1600 иностранных граждан, нуждающихся в помощи.

Девятиклассница Виктория Ушакова организовала школьную ярмарку, чтобы помочь беженцам Донбасса Пресс-служба главы Тобольского района