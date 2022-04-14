14 апреля 2022

У тюменцев нашли незаконный боезапас в 1000 единиц оружия

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С начала года около 5 000 жителей Тюмени захотели стать владельцами оружия (архивное фото) Фото:

С начала года у жителей Тюменской области нашли и изъяли более 1 000 единиц оружия, которое люди хранили незаконно. Владельцы вовремя не оформили нужные разрешения и лишились своего боезапаса.

«Более 1 000 единиц оружия, владельцы которого вовремя не переоформили разрешения на хранение, изъято в Тюменской области с начала года. Многие нарушители уже прошли через суды. Они заново оформляют документы и забирают оружие обратно», — сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона Сергея Кузнецова.

По его словам, в текущем году более 10 000 жителей Тюменской области подали в ведомство заявления на получение лицензий и разрешений на хранение оружия. Половина этих граждан проживает в Тюмени.

Ранее URA.RU писало об аналогичной работе по изъятию, которая прошла в Курганской области. Там нарушителей и желающих вооружиться оказалось в два раза меньше.

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С начала года у жителей Тюменской области нашли и изъяли более 1 000 единиц оружия, которое люди хранили незаконно. Владельцы вовремя не оформили нужные разрешения и лишились своего боезапаса. «Более 1 000 единиц оружия, владельцы которого вовремя не переоформили разрешения на хранение, изъято в Тюменской области с начала года. Многие нарушители уже прошли через суды. Они заново оформляют документы и забирают оружие обратно», — сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона Сергея Кузнецова. По его словам, в текущем году более 10 000 жителей Тюменской области подали в ведомство заявления на получение лицензий и разрешений на хранение оружия. Половина этих граждан проживает в Тюмени. Ранее URA.RU писало об аналогичной работе по изъятию, которая прошла в Курганской области. Там нарушителей и желающих вооружиться оказалось в два раза меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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