У тюменцев нашли незаконный боезапас в 1000 единиц оружия

С начала года около 5 000 жителей Тюмени захотели стать владельцами оружия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала года у жителей Тюменской области нашли и изъяли более 1 000 единиц оружия, которое люди хранили незаконно. Владельцы вовремя не оформили нужные разрешения и лишились своего боезапаса.

«Более 1 000 единиц оружия, владельцы которого вовремя не переоформили разрешения на хранение, изъято в Тюменской области с начала года. Многие нарушители уже прошли через суды. Они заново оформляют документы и забирают оружие обратно», — сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона Сергея Кузнецова.

По его словам, в текущем году более 10 000 жителей Тюменской области подали в ведомство заявления на получение лицензий и разрешений на хранение оружия. Половина этих граждан проживает в Тюмени.

Ранее URA.RU писало об аналогичной работе по изъятию, которая прошла в Курганской области. Там нарушителей и желающих вооружиться оказалось в два раза меньше.