У тюменцев нашли незаконный боезапас в 1000 единиц оружия

С начала года у жителей Тюменской области нашли и изъяли более 1 000 единиц оружия, которое люди хранили незаконно. Владельцы вовремя не оформили нужные разрешения и лишились своего боезапаса.
«Более 1 000 единиц оружия, владельцы которого вовремя не переоформили разрешения на хранение, изъято в Тюменской области с начала года. Многие нарушители уже прошли через суды. Они заново оформляют документы и забирают оружие обратно», — сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона Сергея Кузнецова.
По его словам, в текущем году более 10 000 жителей Тюменской области подали в ведомство заявления на получение лицензий и разрешений на хранение оружия. Половина этих граждан проживает в Тюмени.
Ранее URA.RU писало об аналогичной работе по изъятию, которая прошла в Курганской области. Там нарушителей и желающих вооружиться оказалось в два раза меньше.
С начала года у жителей Тюменской области нашли и изъяли более 1 000 единиц оружия, которое люди хранили незаконно. Владельцы вовремя не оформили нужные разрешения и лишились своего боезапаса. «Более 1 000 единиц оружия, владельцы которого вовремя не переоформили разрешения на хранение, изъято в Тюменской области с начала года. Многие нарушители уже прошли через суды. Они заново оформляют документы и забирают оружие обратно», — сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона Сергея Кузнецова. По его словам, в текущем году более 10 000 жителей Тюменской области подали в ведомство заявления на получение лицензий и разрешений на хранение оружия. Половина этих граждан проживает в Тюмени. Ранее URA.RU писало об аналогичной работе по изъятию, которая прошла в Курганской области. Там нарушителей и желающих вооружиться оказалось в два раза меньше.