Росгвардия изъяла у курганцев сотни ружей и винтовок

За три месяца курганская Росгвардия выявила более 270 нарушений правил оборота оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 270 единиц оружия изъято с начала года у жителей Курганской области из-за выявленных нарушений. Еще около 200 единиц курганцы сдали добровольно, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«За три месяца 2022 года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели свыше восьми тысяч плановых проверок владельцев гражданского оружия по месту жительства. Выявлено свыше 270 нарушений правил оборота оружия, у нарушителей изъято порядка 270 единиц оружия. Курганцами добровольно сдано порядка двухсот единиц», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Большая часть нарушений (более 75%) связана с несоблюдением сроков регистрации и перерегистрации оружия и постановки на учет. Курганцы могут добровольно сдать за вознаграждение незаконно хранящее оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Также можно сдать в Росгвардию для утилизации законно хранящееся оружие, в этом случае заплатят 50% от суммы вознаграждения за аналогичное незаконное оружие. Например, за добровольную сдачу зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья выплатят три тысячи рублей, за охотничье оружие с нарезным стволом или винтовку — 2 500 рублей, за газовое оружие — 500 рублей.

По данным Росгвардии, сейчас в Курганской области зарегистрировано более 25 тысяч владельцев гражданского оружия. У них имеется около 46 тысяч единиц оружия. С начала года в региональное управления Росгвардии поступило более пяти тысяч заявлений от граждан и юридических лиц по вопросам предоставления госуслуг в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности.

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