В Кургане закрыли организацию, из которой ушел депутат Ильтяков

В Кургане закрыли областную федерацию бокса. Она прекратила свою деятельность с 18 апреля. Соответствующий документ размещен на сайте регионального управления по физической культуре и спорту. Ранее с поста председателя общественной организации ушел депутат облдумы Дмитрий Ильтяков.
«Прекратить действие государственной аккредитации курганской региональной физкультурно-спортивной общественной организации „Федерация бокса Курганской области“ по виду спорта „бокс“», — указано в приказе управления по физкультуре и спорту.
Документ приняли на основании уведомления о прекращении деятельности и добровольного отказа региональной федерации от продолжения работы. В региональном спортуправлении корреспонденту URA.RU уточнили, сейчас в ведомстве будут смотреть, как сделать чтобы спортсмены не пострадали. «В законодательстве есть возможность присваивать разряды и так далее. Будем прорабатывать», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель и депутат областной думы Дмитрий Ильтяков ушел с поста председателя региональной федерации бокса. Это связано с тем, что он сосредоточен на новом бизнес-проекте в Екатеринбурге.
В Кургане закрыли областную федерацию бокса. Она прекратила свою деятельность с 18 апреля. Соответствующий документ размещен на сайте регионального управления по физической культуре и спорту. Ранее с поста председателя общественной организации ушел депутат облдумы Дмитрий Ильтяков. «Прекратить действие государственной аккредитации курганской региональной физкультурно-спортивной общественной организации „Федерация бокса Курганской области“ по виду спорта „бокс“», — указано в приказе управления по физкультуре и спорту. Документ приняли на основании уведомления о прекращении деятельности и добровольного отказа региональной федерации от продолжения работы. В региональном спортуправлении корреспонденту URA.RU уточнили, сейчас в ведомстве будут смотреть, как сделать чтобы спортсмены не пострадали. «В законодательстве есть возможность присваивать разряды и так далее. Будем прорабатывать», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель и депутат областной думы Дмитрий Ильтяков ушел с поста председателя региональной федерации бокса. Это связано с тем, что он сосредоточен на новом бизнес-проекте в Екатеринбурге.