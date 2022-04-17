17 апреля 2022
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В Кургане закрыли организацию, из которой ушел депутат Ильтяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Первенство России по боксу среди юниоров Курган, бокс
В Кургане областная федерация бокса прекратила свою работу Фото:

В Кургане закрыли областную федерацию бокса. Она прекратила свою деятельность с 18 апреля. Соответствующий документ размещен на сайте регионального управления по физической культуре и спорту. Ранее с поста председателя общественной организации ушел депутат облдумы Дмитрий Ильтяков.

«Прекратить действие государственной аккредитации курганской региональной физкультурно-спортивной общественной организации „Федерация бокса Курганской области“ по виду спорта „бокс“», — указано в приказе управления по физкультуре и спорту.

Документ приняли на основании уведомления о прекращении деятельности и добровольного отказа региональной федерации от продолжения работы. В региональном спортуправлении корреспонденту URA.RU уточнили, сейчас в ведомстве будут смотреть, как сделать чтобы спортсмены не пострадали. «В законодательстве есть возможность присваивать разряды и так далее. Будем прорабатывать», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель и депутат областной думы Дмитрий Ильтяков ушел с поста председателя региональной федерации бокса. Это связано с тем, что он сосредоточен на новом бизнес-проекте в Екатеринбурге.

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В Кургане закрыли областную федерацию бокса. Она прекратила свою деятельность с 18 апреля. Соответствующий документ размещен на сайте регионального управления по физической культуре и спорту. Ранее с поста председателя общественной организации ушел депутат облдумы Дмитрий Ильтяков. «Прекратить действие государственной аккредитации курганской региональной физкультурно-спортивной общественной организации „Федерация бокса Курганской области“ по виду спорта „бокс“», — указано в приказе управления по физкультуре и спорту. Документ приняли на основании уведомления о прекращении деятельности и добровольного отказа региональной федерации от продолжения работы. В региональном спортуправлении корреспонденту URA.RU уточнили, сейчас в ведомстве будут смотреть, как сделать чтобы спортсмены не пострадали. «В законодательстве есть возможность присваивать разряды и так далее. Будем прорабатывать», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель и депутат областной думы Дмитрий Ильтяков ушел с поста председателя региональной федерации бокса. Это связано с тем, что он сосредоточен на новом бизнес-проекте в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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