СК России расследует обстрел белгородских поселков

Следственный комитет РФ займется расследованием обстрела поселков Белгородской области вооруженными силами Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины. Дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — сообщается на официальном сайте СК РФ.
Вооруженные силы Украины обстреляли поселки Журавлевка и Сподарюшино в Белгородской области вечером 14 апреля. В результате нападения, по данным СК РФ, ранение получил один человек. Также были повреждены жилые дома. До этого ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, которые в тот момент находились в поселке. Следственный комитет РФ заявил, что нападение на Климово было совершено с воздуха.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
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Следственный комитет РФ займется расследованием обстрела поселков Белгородской области вооруженными силами Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины. Дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Вооруженные силы Украины обстреляли поселки Журавлевка и Сподарюшино в Белгородской области вечером 14 апреля. В результате нападения, по данным СК РФ, ранение получил один человек. Также были повреждены жилые дома. До этого ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, которые в тот момент находились в поселке. Следственный комитет РФ заявил, что нападение на Климово было совершено с воздуха. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.