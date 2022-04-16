Военный аналитик Сивков уличил Зеленского во лжи о потерях ВСУ

16 апреля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ могут исчисляться десятками тысяч, считает Константин Сивков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих ВСУ за время спецоперации РФ является ложью, поскольку только в Мариуполе оказались в окружении более 14 тысяч военных, большинство из которых были уничтожены. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый вице-президент Академии геополитических проблем, военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков. Ранее Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что потери ВСУ за время проведения Россией спецоперации составляют порядка 2,5-3 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более тысячи морпехов ВСУ сдали в плен в Мариуполе. Также группировка из украинских военных численностью 100 человек попыталась прорвать окружение в Мариуполе, однако до 50 солдат погибли, остальные оказались в плену. По данным Генштаба РФ на 25 марта, число бойцов нацбатальонов Украины, воюющих только в Мариуполе, составляет более семи тысяч. Еще в городе находится 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Там добавили, что потери украинской стороны составили 14 тысяч военнослужащих, и еще 16 тысяч ранены. «Это абсолютная глупость. Там даже говорить не о чем. Сплошная дурь. Только в Мариуполе было окружено и не вышли оттуда от 14 до 25 тысяч человек. Они все либо в плену, либо уничтожены. По большей части, там очень мало плененных. То есть все эти 14 или 25 тысяч практически будут уничтожены», — сказал Константин Сивков. Военный аналитик предрек еще больше потери украинской армии. «Сейчас еще будут уничтожены в котле, где сидят от 60 до 100 тысяч человек. Это те, которые сидят в котле возле Донбасса. Они тоже будут либо пленены, либо уничтожены. По большей части будут уничтожены. Если сказать своему народу, что погибло 14 тысяч или 25 тысяч, это нонсенс. Это означает подписать себе смертный приговор. Потери погибшими украинских вооруженных сил могли составить на это время около 30 тысяч человек. Это мои оценки», — уточнил собеседник агентства. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл это вынужденной мерой для проведения демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные исключают жертвы среди мирных граждан и наносят удары только по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, заявлял лидер страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих ВСУ за время спецоперации РФ является ложью, поскольку только в Мариуполе оказались в окружении более 14 тысяч военных, большинство из которых были уничтожены. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый вице-президент Академии геополитических проблем, военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков. Ранее Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что потери ВСУ за время проведения Россией спецоперации составляют порядка 2,5-3 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более тысячи морпехов ВСУ сдали в плен в Мариуполе. Также группировка из украинских военных численностью 100 человек попыталась прорвать окружение в Мариуполе, однако до 50 солдат погибли, остальные оказались в плену. По данным Генштаба РФ на 25 марта, число бойцов нацбатальонов Украины, воюющих только в Мариуполе, составляет более семи тысяч. Еще в городе находится 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Там добавили, что потери украинской стороны составили 14 тысяч военнослужащих, и еще 16 тысяч ранены. «Это абсолютная глупость. Там даже говорить не о чем. Сплошная дурь. Только в Мариуполе было окружено и не вышли оттуда от 14 до 25 тысяч человек. Они все либо в плену, либо уничтожены. По большей части, там очень мало плененных. То есть все эти 14 или 25 тысяч практически будут уничтожены», — сказал Константин Сивков. Военный аналитик предрек еще больше потери украинской армии. «Сейчас еще будут уничтожены в котле, где сидят от 60 до 100 тысяч человек. Это те, которые сидят в котле возле Донбасса. Они тоже будут либо пленены, либо уничтожены. По большей части будут уничтожены. Если сказать своему народу, что погибло 14 тысяч или 25 тысяч, это нонсенс. Это означает подписать себе смертный приговор. Потери погибшими украинских вооруженных сил могли составить на это время около 30 тысяч человек. Это мои оценки», — уточнил собеседник агентства. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл это вынужденной мерой для проведения демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные исключают жертвы среди мирных граждан и наносят удары только по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, заявлял лидер страны.