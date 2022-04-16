Глава Еврокомиссии призвала ЕС срочно поставить оружие на Украину

17 апреля 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Все страны Европейского союза должны быстро помочь Украине поставками оружия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag. «Все страны-члены EC, кто может, должны быстро доставить [вооружение], потому что только тогда Украина сможет выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», — приводит слова Урсулы фон дер Ляйен РИА «Новости». Также она уточнила, что не имеет значение то, какое это будет вооружение — тяжелое или легкое. Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал продолжить оказывать военную помощь Киеву. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ЕС поставляет Украине «не то оружие». Издание InfoBrics предрекло попадание Украине в долговую яму из-за помощи Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.