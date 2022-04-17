В Германии предрекли проблемы с едой из-за отсутствия газа из РФ

Эмбарго на российский газ ударит в первую очередь по производителям продуктов питания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Для Германии наступят серьезные последствия без российского газа. Это чревато перебоями в пищевой промышленности и проблемами на производствах. Об этом предупредил председатель профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten Гидо Цайтлер.

«Прекращение поставок российского газа приведет к масштабным последствиям для всех производителей продуктов питания. Пищевая промышленность в Германии уступает только химической по объему потребления газа», — приводит информацию argumenti.ru.

Отмечается также, что проблемы на производственных предприятиях ФРГ ощутят и покупатели продукции. А некоторые германские компании из-за эмбарго на газ из России вынуждены будут закрыться, считает Цайтлер.

Подобного мнения придерживается вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Ро. Он убежден, что уровень инфляции в Германии может вырасти до 10% в случае отказа от российских энергоресурсов.

Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись как экономического, так и банковского сектора после начала РФ спецоперации на Украине. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Однако ограничения, введенные рядом государств, в первую очередь коснулись самих европейцев, которые массово жалуются на выросшие цены за отопление и газоснабжение домов. В свою очередь, в России уже разработаны антикризисные меры, призванные защитить как бизнес, так и граждан.

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