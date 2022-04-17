В Германии предрекли проблемы с едой из-за отсутствия газа из РФ

Для Германии наступят серьезные последствия без российского газа. Это чревато перебоями в пищевой промышленности и проблемами на производствах. Об этом предупредил председатель профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten Гидо Цайтлер.
«Прекращение поставок российского газа приведет к масштабным последствиям для всех производителей продуктов питания. Пищевая промышленность в Германии уступает только химической по объему потребления газа», — приводит информацию argumenti.ru.
Отмечается также, что проблемы на производственных предприятиях ФРГ ощутят и покупатели продукции. А некоторые германские компании из-за эмбарго на газ из России вынуждены будут закрыться, считает Цайтлер.
Подобного мнения придерживается вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Ро. Он убежден, что уровень инфляции в Германии может вырасти до 10% в случае отказа от российских энергоресурсов.
Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись как экономического, так и банковского сектора после начала РФ спецоперации на Украине. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Однако ограничения, введенные рядом государств, в первую очередь коснулись самих европейцев, которые массово жалуются на выросшие цены за отопление и газоснабжение домов. В свою очередь, в России уже разработаны антикризисные меры, призванные защитить как бизнес, так и граждан.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Для Германии наступят серьезные последствия без российского газа. Это чревато перебоями в пищевой промышленности и проблемами на производствах. Об этом предупредил председатель профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten Гидо Цайтлер. «Прекращение поставок российского газа приведет к масштабным последствиям для всех производителей продуктов питания. Пищевая промышленность в Германии уступает только химической по объему потребления газа», — приводит информацию argumenti.ru. Отмечается также, что проблемы на производственных предприятиях ФРГ ощутят и покупатели продукции. А некоторые германские компании из-за эмбарго на газ из России вынуждены будут закрыться, считает Цайтлер. Подобного мнения придерживается вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Ро. Он убежден, что уровень инфляции в Германии может вырасти до 10% в случае отказа от российских энергоресурсов. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись как экономического, так и банковского сектора после начала РФ спецоперации на Украине. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Однако ограничения, введенные рядом государств, в первую очередь коснулись самих европейцев, которые массово жалуются на выросшие цены за отопление и газоснабжение домов. В свою очередь, в России уже разработаны антикризисные меры, призванные защитить как бизнес, так и граждан.