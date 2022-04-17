Молдавия отказалась передать Украине самолеты МиГ-29 из-за России

17 апреля 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29. Однако Киев получил отказ из-за нежелания Кишинева «раздражать Россию». «Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы, с объяснением „мы не хотим раздражать Россию“. В Молдове считали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности», — пишет «Европейская правда» со ссылкой на источник. По словам издания, на балансе министерства обороны Молдавии находятся шесть истребителей МиГ-29 в рабочем состоянии, но они давно не поднимались в воздух. «Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха», — говорится в материале. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз срочно поставить оружие на Украину. Она уточнила, что не имеет значение то, какое это будет вооружение — тяжелое или легкое. Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал продолжить оказывать военную помощь Киеву. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ЕС поставляет Украине «не то оружие». Издание InfoBrics предрекло попадание Украине в долговую яму из-за помощи Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.