Клинцевич: Зеленский пытается избежать военного трибунала

18 апреля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ведет двойную политику в отношении боевиков в Мариуполе, считает Франц Клинцевич Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двойная политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении нацбатальнов, которые оказались заблокированы российскими войсками в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь», говорит о его желании избежать военного трибунала. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным радиоперехвата, Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал нацистам, находящихся в Мариуполе, расстреливать всех желающих сложить оружие. Зеленский же в интервью с украинскими СМИ заявил, что нацбатальоны могут самостоятельно решать, что делать дальше, так как им никто ничего не запрещал. При этом президент подчеркнул, что ситуация на «Азовстали» сравнима с боевыми действиями в Иловайске в 2014 году, когда украинская группировка была окружена, армия ДНР предложила ей покинуть территорию. «Это свойственно Зеленскому и его правительству. Я думаю, президент Украины специально переложил ответственность на нацбатальоны, чтобы можно было потом сказать, что они сами приняли решение, и мы их понимаем. Он создает себе условия для военного трибунала, чтобы можно было оправдаться. Так как до недавнего времени подразделения обращались к командованию по поводу того, что у них нет продуктов, боеприпасов, среди подразделений низкая морально-психологическая обстановка, у нет никаких шансов дальше держать оборону. Но Киев дал распоряжение расстреливать всех, кто будет сдаваться», — объяснил Франц Клинцевич. Спикер согласился с мнением Зеленского, что ситуация в Мариуполе похожа на операцию в Иловайске. «И там и там (украинцкий бойцов) окружили, и там и там дали возможность выйти и сдаться. В Иловайске разрешили уйти прямо с оружием и техникой. Это же мы предложили в Мариуполе, но никто не хочет и не уходит. Разгром группировки под Донецком — это ключевой морально-психологический и физический удар по Украине, их вооруженным силам, и последействия этого будут катастрофическими, так как восстановить моральный дух бойцов будет невозможно», — подчеркнул Клинцевич. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также целью ее, по словам лидера государства, является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 апреля заявил о почти полном освобождении Мариуполя. Остались лишь отдельные укрепления, включая завод «Азовсталь». Вооруженные силы РФ предложили боевикам сложить оружие и сохранить свои жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Двойная политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении нацбатальнов, которые оказались заблокированы российскими войсками в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь», говорит о его желании избежать военного трибунала. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным радиоперехвата, Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал нацистам, находящихся в Мариуполе, расстреливать всех желающих сложить оружие. Зеленский же в интервью с украинскими СМИ заявил, что нацбатальоны могут самостоятельно решать, что делать дальше, так как им никто ничего не запрещал. При этом президент подчеркнул, что ситуация на «Азовстали» сравнима с боевыми действиями в Иловайске в 2014 году, когда украинская группировка была окружена, армия ДНР предложила ей покинуть территорию. «Это свойственно Зеленскому и его правительству. Я думаю, президент Украины специально переложил ответственность на нацбатальоны, чтобы можно было потом сказать, что они сами приняли решение, и мы их понимаем. Он создает себе условия для военного трибунала, чтобы можно было оправдаться. Так как до недавнего времени подразделения обращались к командованию по поводу того, что у них нет продуктов, боеприпасов, среди подразделений низкая морально-психологическая обстановка, у нет никаких шансов дальше держать оборону. Но Киев дал распоряжение расстреливать всех, кто будет сдаваться», — объяснил Франц Клинцевич. Спикер согласился с мнением Зеленского, что ситуация в Мариуполе похожа на операцию в Иловайске. «И там и там (украинцкий бойцов) окружили, и там и там дали возможность выйти и сдаться. В Иловайске разрешили уйти прямо с оружием и техникой. Это же мы предложили в Мариуполе, но никто не хочет и не уходит. Разгром группировки под Донецком — это ключевой морально-психологический и физический удар по Украине, их вооруженным силам, и последействия этого будут катастрофическими, так как восстановить моральный дух бойцов будет невозможно», — подчеркнул Клинцевич. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также целью ее, по словам лидера государства, является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 апреля заявил о почти полном освобождении Мариуполя. Остались лишь отдельные укрепления, включая завод «Азовсталь». Вооруженные силы РФ предложили боевикам сложить оружие и сохранить свои жизни.