Кота шамана продают в Тюмени за три миллиона рублей. Фото

20 мая 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

В Тюмени продают кота, бывший хозяин которого шаман Фото: Алексей Андронов За три миллиона рублей в Тюмени продают кота, бывшим хозяином которого является шаман. Объявление выставлено на площадке Avito. Также продавец указал, что кот умеет общаться с духами. «Британский кот, говорящий с духами. Стоимость три миллиона рублей. Прошлый владелец был шаманом, этот кот приносит большую удачу», — подчеркнул продавец. Животному пять лет. Также в объявлении указано, что кот приучен к лотку, чистоплотен и от него не исходит дурного запаха. Фото: объявление о продаже на Avito

За три миллиона рублей в Тюмени продают кота, бывшим хозяином которого является шаман. Объявление выставлено на площадке Avito. Также продавец указал, что кот умеет общаться с духами. «Британский кот, говорящий с духами. Стоимость три миллиона рублей. Прошлый владелец был шаманом, этот кот приносит большую удачу», — подчеркнул продавец. Животному пять лет. Также в объявлении указано, что кот приучен к лотку, чистоплотен и от него не исходит дурного запаха.