19 мая 2022

Кота шамана продают в Тюмени за три миллиона рублей. Фото

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Визит сирийской делегации из провинции Хомс в город Сургут, добро пожаловать, бубен, шаман, традиционная одежда, национальная одежда
В Тюмени продают кота, бывший хозяин которого шаман Фото:

За три миллиона рублей в Тюмени продают кота, бывшим хозяином которого является шаман. Объявление выставлено на площадке Avito. Также продавец указал, что кот умеет общаться с духами.

«Британский кот, говорящий с духами. Стоимость три миллиона рублей. Прошлый владелец был шаманом, этот кот приносит большую удачу», — подчеркнул продавец.

Животному пять лет. Также в объявлении указано, что кот приучен к лотку, чистоплотен и от него не исходит дурного запаха.

Фото: объявление о продаже на Avito
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За три миллиона рублей в Тюмени продают кота, бывшим хозяином которого является шаман. Объявление выставлено на площадке Avito. Также продавец указал, что кот умеет общаться с духами. «Британский кот, говорящий с духами. Стоимость три миллиона рублей. Прошлый владелец был шаманом, этот кот приносит большую удачу», — подчеркнул продавец. Животному пять лет. Также в объявлении указано, что кот приучен к лотку, чистоплотен и от него не исходит дурного запаха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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