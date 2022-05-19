В Тюмени продают кота, бывший хозяин которого шаман
За три миллиона рублей в Тюмени продают кота, бывшим хозяином которого является шаман. Объявление выставлено на площадке Avito. Также продавец указал, что кот умеет общаться с духами.
«Британский кот, говорящий с духами. Стоимость три миллиона рублей. Прошлый владелец был шаманом, этот кот приносит большую удачу», — подчеркнул продавец.
Животному пять лет. Также в объявлении указано, что кот приучен к лотку, чистоплотен и от него не исходит дурного запаха.
Фото: объявление о продаже на Avito
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