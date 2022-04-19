По словам очевидцев, тюменец напал на беременную женщину во дворе многоэтажки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменском микрорайоне Антипино дети с палками в руках прогнали пьяного мужчину, который избивал беременную женщину во дворе многоэтажки. Об этом сообщили пользователи паблика «Антипино Вконтакте | Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Обычный день в Антипино — пьяный мужчина напал на беременную девушку и стал ее избивать посреди двора, это увидели дети, нашли палки и принялись его отгонять. Но, так как весовые категории были неравные, то значительного урона дети принести не смогли», — написал анонимный автор публикации.

Он добавил, что после того, как в конфликт вмешались взрослые мужчины, тюменец был обезврежен. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили факт инцидента. «18 апреля в вечернее время в отдел полиции №3 поступило сообщение о том, что между девушкой и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого последний применил по отношению к ней физическую силу. В настоящее время, после поступления соответствующих медицинских документов, характеризующих степень причинения вреда здоровью, будет дана правовая оценка случившемуся, и решен вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности», — пояснили агентству в пресс-службе регионального УМВД.

Тюменец напал на женщину в микрорайоне Антипино Паблик «Антипино Вконтакте | Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»