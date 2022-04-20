Перед Пасхой в тюменских магазинах резко подорожали яйца

По словам тюменцев, рост цен составил от 15% до 25% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

За несколько дней до Пасхи в магазинах и супермаркетах Тюмени резко подорожали куриные яйца. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, рост цен составил, в среднем, от 15% до 25%.

«В больших супермаркетах яйца начали дорожать около недели назад. Сейчас упаковка яиц местных производителей, которая раньше стоила 55 рублей, продается уже по цене 72 рубля. И рост стоимости заметен по всей продуктовой линейке», — пояснила агентству одна из жительниц Тюмени.

При этом, по словам тюменцев, в некоторых магазинах формата «у дома» стоимость яиц выросла до 100 рублей за десяток. «На днях ходил в супермаркет, но забыл купить яйца. Пошел в ларек возле дома. Там купил десяток за 100 с лишним рублей. Цена, конечно, космическая», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожали некоторые продовольственные и непродовольственные товары. Это произошло на фоне санкций, которые западные лидеры ввели против Российской Федерации сразу после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. США и страны ЕС не скрывают, что хотят нанести максимальный урон экономическому, социальному и гуманитарному секторам РФ. Президент России Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.