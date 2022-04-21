Армия РФ уничтожила почти всю военную технику Украины

Из всех украинских танков уцелели только шесть машин, сообщил Игорь Конашенков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили почти всю украинскую военную технику. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Так, из 2 416 украинских танков сохранились только шесть, а из 152 военных самолетов уцелели двенадцать.

«С начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины (2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее», — заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он уточнил, что речь идет о военной технике, которая находилась на вооружении Украины до 24 февраля 2022 года. После этого США и страны Евросоюза организовали поставки вооружения в Киев.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После Пентагон заявил, что срочно отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Позже телеканал NBC сообщил о намерении США поставить стране вооружение на 800 миллионов долларов. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что 16 и 17 апреля из США вылетели четыре борта с военными поставками, еще один — 18 апреля.

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