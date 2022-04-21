В Екатеринбурге взвинтили цены на российский фастфуд

21 апреля 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Пицца в Pizza Mia подорожала до 640 рублей за круг, до 80 рублей за кусочек пиццы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В сетях ресторанов быстрого питания «А ты где?», «Додо Пицца» и Pizza Mia в Екатеринбурге резко возросла стоимость позиций в меню. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU после посещения филиалов сетей и общения с персоналом. «[В „А ты где?“] стоимость практически на все меню возросла на 20%», — рассказал кассир в одном из филиалов сети. Причины собеседник не уточнил, но стало известно, что фирменный бургер в ресторане вырос в цене на 40 рублей — раньше он стоил 210, сейчас — 250 рублей. Бургер «Я не в теме» подорожал с 340 до 400 рублей, порция гренок раньше стоила 70, теперь 90 рублей. Салат с креветками сейчас стоит 320 рублей, хотя раньше мог обойтись посетителю в 250. Любой соус на выбор из ассортимента теперь обойдется в 30 рублей, а морс в 60. Хотя раньше эти позиции обходились в 25 и 60 рублей, соответственно. В «Додо» также изменилась стоимость некоторых позиций в меню не в сторону покупателя:

Пицца «Додо микс», 25 см — было 495, стало 519 рублей.

Пицца «Ветчина и грибы» 25 см — было 345, стало 369 рублей.

Додстер — было 159, стало 169 рублей.

Стартер — было 159, стало 169 рублей.

Вишневый морс — было 99, стало 115 рублей.

Один слайс пиццы — было 56, стало 69 рублей. В Pizza Mia стоимость большого круга (38 см) пиццы изменилась с 560 на 640 рублей. Соответственно, один слайс пиццы теперь обойдется покупателю в 80 рублей, хотя раньше стоил 70. Кроме того, в свердловской пиццерии продают мини пиццы диаметром 24 сантиметра, цена таких возросла на 60 рублей — с 280 до 340 рублей. Ранее сообщалось, что в ресторанах сети быстрого питания KFC в Екатеринбурге вернулись скидочные купоны и акции. Их убирали практически сразу после начала спецоперации РФ на Украине из-за того, что американская компания Yum! Brands объявила о своем уходе с российского рынка. В последствии стало известно, что рестораны в Свердловской области закрываться не будут. Кроме KFC в Екатеринбурге должны были закрыться и рестораны McDonald’s, но они по-прежнему продолжают работать в Екатеринбурге. Помимо этого, руководство филиалов в Екатеринбурге решило открыть один новый ресторан фастфудной сети в Екатеринбурге на улице Фурманова. URA.RU URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В сетях ресторанов быстрого питания «А ты где?», «Додо Пицца» и Pizza Mia в Екатеринбурге резко возросла стоимость позиций в меню. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU после посещения филиалов сетей и общения с персоналом. «[В „А ты где?“] стоимость практически на все меню возросла на 20%», — рассказал кассир в одном из филиалов сети. Причины собеседник не уточнил, но стало известно, что фирменный бургер в ресторане вырос в цене на 40 рублей — раньше он стоил 210, сейчас — 250 рублей. Бургер «Я не в теме» подорожал с 340 до 400 рублей, порция гренок раньше стоила 70, теперь 90 рублей. Салат с креветками сейчас стоит 320 рублей, хотя раньше мог обойтись посетителю в 250. Любой соус на выбор из ассортимента теперь обойдется в 30 рублей, а морс в 60. Хотя раньше эти позиции обходились в 25 и 60 рублей, соответственно. В Pizza Mia стоимость большого круга (38 см) пиццы изменилась с 560 на 640 рублей. Соответственно, один слайс пиццы теперь обойдется покупателю в 80 рублей, хотя раньше стоил 70. Кроме того, в свердловской пиццерии продают мини пиццы диаметром 24 сантиметра, цена таких возросла на 60 рублей — с 280 до 340 рублей. Ранее сообщалось, что в ресторанах сети быстрого питания KFC в Екатеринбурге вернулись скидочные купоны и акции. Их убирали практически сразу после начала спецоперации РФ на Украине из-за того, что американская компания Yum! Brands объявила о своем уходе с российского рынка. В последствии стало известно, что рестораны в Свердловской области закрываться не будут. Кроме KFC в Екатеринбурге должны были закрыться и рестораны McDonald’s, но они по-прежнему продолжают работать в Екатеринбурге. Помимо этого, руководство филиалов в Екатеринбурге решило открыть один новый ресторан фастфудной сети в Екатеринбурге на улице Фурманова.