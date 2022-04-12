В Екатеринбурге строительство нового «Макдональдса» под угрозой

13 апреля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники сети «Макдональдса» не понимают, на какие деньги будут строить новое здание фаст-фуда Фото: Александр Мамаев © URA.RU Открытие новой точки «Макдональдса» на Фурманова, 103 в Екатеринбурге может не состояться. Причина кроется в том, что из-за закрытия ресторанов общественного питания по всей России у компании нет денежных средств на строительство нового здания. «Новый „Мак“ на Фурманова до происходящего планировалось открыть в августе—сентябре 2022 года. В январе мой начальник рассказал, что откроют новый „Макдоналдс“. Компания сейчас, в принципе, закрыта», — рассказал «Моментам» один из сотрудников «Макдоналдс» в Екатеринбурге. По его словам, денег у компании сейчас нет, уральские сотрудники зарабатывают только для своей франшизы. Также источник не знает, на какие деньги будут строить новый «Макдоналдс» и откроется ли он вообще из-за нехватки средств. Ранее глава Макдональдса» Крис Кемпчински заявил, что компания временно приостанавливает свою работу в России. Причиной послужило начало спецоперации на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что спецоперация проводится с целью освобождения жителей Донбасса от геноцида. При этом рестораны Екатеринбурге продолжают работать. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Открытие новой точки «Макдональдса» на Фурманова, 103 в Екатеринбурге может не состояться. Причина кроется в том, что из-за закрытия ресторанов общественного питания по всей России у компании нет денежных средств на строительство нового здания. «Новый „Мак“ на Фурманова до происходящего планировалось открыть в августе—сентябре 2022 года. В январе мой начальник рассказал, что откроют новый „Макдоналдс“. Компания сейчас, в принципе, закрыта», — рассказал «Моментам» один из сотрудников «Макдоналдс» в Екатеринбурге. По его словам, денег у компании сейчас нет, уральские сотрудники зарабатывают только для своей франшизы. Также источник не знает, на какие деньги будут строить новый «Макдоналдс» и откроется ли он вообще из-за нехватки средств. Ранее глава Макдональдса» Крис Кемпчински заявил, что компания временно приостанавливает свою работу в России. Причиной послужило начало спецоперации на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что спецоперация проводится с целью освобождения жителей Донбасса от геноцида. При этом рестораны Екатеринбурге продолжают работать.