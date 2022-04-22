Макрон: ЕС не обсуждает эмбарго на российский газ

Эммануэль Макрон заявил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В настоящее время эмбарго на российский газ не обсуждается. С соответствующим заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянскому интернет-журналу Corriere della Sera.

«Полное эмбарго на российский газ и нефть может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается. Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечет», — сказал Макрон.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти. Объясняют это тем, чтоу несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз заявил о намерениях ввести эмбарго на российские энергоносители. Из-за того, что не все страны готовы идти на такие шаги, внутри организации появился раскол. Так, кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей, передает RT.

Венгрия согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями и не считает покупку энергоносителей обходом санкций РФ. Польша ввела эмбарго на российский уголь, Австрия стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась перерабатывать российскую нефть. Чехи испугались запрета руководства страны на эмбарго.

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