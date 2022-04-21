Власти ХМАО запретили продажу энергетиков детям

Покупать энергетические напитки в Югре смогут только совершеннолетние Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ХМАО запретили продажу энергетических напитков для несовершеннолетних, а также ввели еще несколько ограничений для их реализации. Информация об этом содержится в материалах к заседанию югорского правительства на официальном сайте органов госвласти.

«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре не допускается продажа розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков: Несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет). В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск безалкогольных тонизирующих напитков (продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность», — указано в документе.

Кроме того, продажа энергетиков запрещена в торговых автоматах. А также в спортивных образовательных, медицинских учреждениях и в торговых точках, которые находятся на расстоянии менее 100 метров до учебных заведений. Заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель подтвердил URA.RU, что документ был уже принят на заседании окружного правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что прежде, чем принять это решение, югорские власти устроили социологический опрос населения. Большинство жителей, принявших в нем участие, поддержало эту инициативу.