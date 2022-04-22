Власти предложили ограничить продажу алкоголя в Кургане

Курганские депутаты рассмотрят закон, ограничивающий продажу алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют ограничить продажу алкоголя с 22 часов вечера до 8 утра. Законопроект, по которому время продажи сократится на один час, внесли в областную думу.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 8 часов по местному времени (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, иных случаев, установленных Федеральным законом…)», — частично гласит абзац, которым законодатели собираются дополнить документ. В настоящее время спиртосодержащие напитки разрешено покупать в Курганской области до 23 часов.

Проект внесен в облдуму комитетом по экономической политике под председательством Евгения Кафеева. В случае принятия закона он начнет свое действие с 1 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты областной думы предлагали ужесточить наказание для продавцов алкоголя. За нарушение продажи алкоголя предпринимателей хотели наказывать запретом работы до трех месяцев и изъятием продукции.