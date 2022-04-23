Зеленский оценил шансы ВСУ на разблокирование Мариуполя

23 апреля 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

У Киева нет возможность разблокировать Мариуполь, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских властей нет возможности разблокировать Мариуполь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. «Готовы ли мы сейчас… Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы», — приводит слова Владимира Зеленского РИА «Новости». Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников на Украине составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе «Азовсталь». В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим, поэтому было принято решение разбомбить завод. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь окончательно перешел под контроль российских войск, осталось лишь зачистить завод. Однако Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и перейти к другим целям. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

У украинских властей нет возможности разблокировать Мариуполь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. «Готовы ли мы сейчас… Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы», — приводит слова Владимира Зеленского РИА «Новости». Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников на Украине составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе «Азовсталь». В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим, поэтому было принято решение разбомбить завод. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь окончательно перешел под контроль российских войск, осталось лишь зачистить завод. Однако Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и перейти к другим целям.