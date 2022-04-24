Польский генерал: Россия хочет развалить НАТО с помощью Польши

25 апреля 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Россия хочет развалить Североатлантический альянс руками Варшавы. Об этом заявил польский генерал и экс-начальник армейской контрразведки Петр Пытель. «Некоторые лица» в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России, считает Петр Пытель, передает веб-портал Onet. «Они реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», — уточнил он. Также генерал выразил обеспокоенность «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Вместе с тем, он считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием». Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что Калининград является польской землей. Об этом он заявил в эфире телеканала Super Express. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из ее причин стало желание Киева присоединиться к НАТО. По словам главы государства, если бы Украина напала на Крым, России пришлось бы воевать со всем Североатлантическим альянсом. До этого НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение альянса на восток. Владимир Путин обвинил НАТО в обмане. По его словам, в 1990-е годы альянс пообещал, что не будет распространяться на восток.