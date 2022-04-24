Стоимость автомобиля Ford Explorer, который сжег тюменец, превышает 3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени сжег свой Ford Explorer возле ТРЦ «Фаворит», чтобы его не изъяли судебные приставы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области. Видеозапись инцидента широко разошлась по городским пабликам соцсети «ВКонтакте».

«Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение должника — у ТЦ „Фаворит“, где сотрудник ведомства вступил с ним в диалог, разъяснив обязанности по предоставлению движимого имущества для составления актов описи и ареста. Возместить долг мужчина не пожелал. Но и расстаться с транспортным средством не согласился. Он сначала закрылся в салоне, затем развел внутри огонь, а затем вышел из автомобиля, достал из багажника самокат и начал все снимать на телефон», — пояснили агентству в пресс-службе областного управления ФССП.

Там добавили, что хозяин иномарки является должником сразу по нескольким исполнительным производствам. Иномарка, которую сжег тюменец, также приобретена им в кредит. Сумма долга перед банком за автомобиль составляет более 3 млн рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. «Полицейские разбираются в произошедшем. После установления точных обстоятельств, которые привели к возгоранию автомобиля и причин, способствовавших этому, будет дана правовая оценка», — сообщили там URA.RU.