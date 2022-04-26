РИА: российские военные применили новую маскировку на Украине

26 апреля 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы России (ВС РФ) применили новый вид маскировки, чтобы военных стало хуже видно в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил информированный источник. «Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — рассказал РИА «Новости» анонимный источник. Он добавил, что маскировка предназначена в первую очередь для техники. Она позволяет снизить вероятность того, что вражеские ВПЛА и самолеты-разведчики заметят ВС РФ. Собеседник поделился, что покрытие можно окрашивать в камуфлирующие цвета, чтобы снизить заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Киев отказался от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Украина нарушила это обещание. Кроме того, 25 апреля Киев отказался менять Конституцию, чтобы внести в нее пункт о невступлении в НАТО. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.